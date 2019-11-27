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Общество | В Кузнецке 27 семьям получили жилье в новостройке на ул. Белинского

27.11.2019|11:02
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В Кузнецке 27 семьям, проживающим в аварийных домах, предоставили квартиры в новостройке на улице Белинского, 2ж. Соответствующее постановление было подписано 25 ноября.

«В настоящее время проводятся работы по заключению договоров мены и социального найма жилых помещений. До конца текущего года все семьи справят новоселье», - пояснили в пресс-службе местной администрации.

На реализацию программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья из городской казны в 2019 году выделили более 11 млн рублей. В целом стоимость расселения с учетом поступления средств из бюджетов всех уровней составила 57,5 млн.

«На эти средства будет предоставлено жилье с достойными условиями для проживания восьмидесяти шести кузнечанам, которые пока проживают в пяти многоквартирных домах», - уточнили в мэрии Кузнецка.

В начале ноября сообщалось, что в новые квартиры переехали 8 семей - в общей сложности 19 человек.

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