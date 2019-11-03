03.11.2019 | 12:13

В Кузнецке 8 семей - в общей сложности 19 человек - справили новоселье, покинув ветхое жилье.

Это произошло благодаря реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Кузнечане получили 6 помещений по договорам мены и 2 - по договорам социального найма.

Новое жилье было предоставлено горожанам по этапу программы 2019-2020 года. Финансирование осуществлялось из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также областного и местного бюджетов.

«Всего до конца 2019 года в Кузнецке планируется переселить еще 32 семьи, состоящие из 67 человек», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Программа расселения аварийного жилья, а также региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» являются составными частями национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.