27.11.2019 | 14:39

«Билайн» сохраняет лидерство среди российских мобильных операторов по скорости роста сети 4G.

Согласно отчету Роскомнадзора по итогам десяти месяцев 2019 года, сеть 4G сотового оператора выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучший показатель в России.

Ранее Билайн лидировал по темпам роста сети 4G по итогам трех кварталов 2019 года.

Лидерство в темпах роста сети LTE стало результатом реализации самой масштабной в истории компании программы развития сети. «Билайн» за последние полтора года более чем в 2,2 раза увеличил количество базовых станций LTE. Сеть 4G по состоянию на конец октября 2019 года обеспечивает покрытием 85% населения страны.

На конец III квартала компания заменила 91% базовых станций на современные аналоги и на 95% завершила проект по двукратному увеличению полосы частот для LTE, что дополнительно увеличило емкость сети.

Трафик в сети 4G по итогам третьего квартала 2019-го увеличился на 44% по сравнению с началом года, при этом средние скорости выросли на 30%.

В Пензенской области за год сеть LTE выросла в 2 раза. Ввод новых сооружений позволил увеличить ее емкость для проживающих и работающих в Пензе.

Всего улучшения затронули более 50 дорожных магистралей во всех районах города, среди которых улицы Антонова, Мира, Суворова, 8 Марта, Московская, Окружная, проспект Строителей.

Большая часть стройки пришлась на территорию Пензенской области. Сеть LTE улучшилась более чем в 65 населенных пунктах. Белинский, Кузнецкий, Нижнеломовский и Сердобский районы лидируют по числу населенных пунктов, где были возведены новые объекты.

Благодаря развитию сети LTE клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. Объем интернет-трафика, который проходит через сеть 4G, вырос более чем в 2,5 раза. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас в сети четвертого поколения пензенцы в среднем ежемесячно скачивают по 10,5 ГБ.

«Наши клиенты постоянно увеличивают использование сети 4G. Сейчас она стала основным способом для использования мобильного интернета, через нее проходит уже 83% всего интернет-трафика. Мы сохраняем высокие темпы роста сети 4G и создаем инфраструктуру, которая обеспечит нашим клиентам использование самых современных сервисов», - отметил исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп.