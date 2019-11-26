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Общество | Пензенцев просят быть осторожными у тепловых камер и колодцев

26.11.2019|16:52
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Жителям Пензы напоминают о правилах безопасного поведения вблизи объектов теплоснабжения.

«Необходимо избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах, расположенных вне проезжей части улицы. Можно случайно нарушить сохранность крышек люков либо привести к их смещению. Невнимательность и халатность может стать причиной несчастных случаев», - предупредили в пресс-службе администрации города.

Также родителей просят разъяснять детям, как опасно находиться в местах, не предназначенных для игр: можно упасть и получить ожоги и травмы.

Свидетелям сильного парения из люков камер и колодцев, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия следует, не приближаясь, немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу.

В администрации напомнили телефоны, по котором нужно звонить в случаях нарушения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения:

- единая дежурно-диспетчерская служба города - 63-10-05, 05;

- «Тепловые сети» - 20-98-79, 20-98-80;

- «Горводоканал» - 20-00-19;

- «Пензенская горэлектросеть» - 56-22-11;

- «Метан» - 04, 56-28-54;

- МКП «Теплоснабжение» - 42-16-25;

- «Пензатеплоснабжение» - 23-31-42;

- «Энергоснабжающее предприятие» - 69-73-03;

- единый телефон службы спасения - 112 (сотовый).

При этом диспетчеру необходимо сообщить место аварии (адрес или привязку к значимому объекту) и ее характер (утечка воды, канализации, провал, запах газа, пожар, ДТП, обрыв проводов, поваленное дерево и другие), а также возможные негативные последствия аварии или нарушения.

Также с 25 ноября по 6 декабря в прокуратуре Пензенской области действует горячая линия, на которую можно сообщить о нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Звонки принимаются по телефону 8 (841-2) 32-90-78 по будним дням.

19 ноября на стоянке возле магазина на улице Аустрина автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

25 ноября жительница Пензы сообщила в редакцию ИА «ПензаИнформ» о предупреждающей табличке, вывешенной на ограждении места раскопок на улице Некрасова. Надпись гласит: «Опасная зона. Ближе пяти метров машины не парковать».

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Гость|26.11.2019 17:12|

В общем если чо, считай предупредили и полная ответственность с этого момента лежит на пострадавших.

Гость|26.11.2019 17:14|

penzainform.ru писал(a):

При этом диспетчеру необходимо сообщить место аварии (адрес или привязку к значимому объекту) и ее характер (утечка воды, канализации, провал, запах газа, пожар, ДТП, обрыв проводов, поваленное дерево и другие), а также возможные негативные последствия аварии или нарушения.
Если сообщивший ошибется или не полностью укажет всю информацию - то он и будет виноват.

Гость|26.11.2019 17:17|

Это, а может быть на въездах в город, на вокзалах, в аэропорту установить таблички, что начинается опасная зона и все риски и ответственность за связанные с этим последствия возлагаются непосредственно на находящегося в этой зоне? Так же проще будет!

Гость|26.11.2019 17:18|

Гость писал(a):

Так же проще будет!
Не, не проще - эффективней!

Гость|26.11.2019 17:32|

20-00-19,56-22-11=всегда занято,не дозвониться

Гость|26.11.2019 17:38|

Какая кругом разруха .... воры 25 лет только воровали, а сейчас пришел срок задела коммунистов, начнётся адский треш.

Гость|26.11.2019 18:12|

Улица Циолковского безопасна для проезда ?

Гость|26.11.2019 18:16|

Улица Чкалова - под ней теплотрасса - ездить можно?

Аналогичный вопрос про улицу Лермонтова и другие.

Или вообще не машине, маршрутке, автобусе... лучше по городу не ездить?

Имя: Гость
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