26.11.2019 | 16:52

Жителям Пензы напоминают о правилах безопасного поведения вблизи объектов теплоснабжения.

«Необходимо избегать проезда и стоянки на тепловых камерах, люках, колодцах, расположенных вне проезжей части улицы. Можно случайно нарушить сохранность крышек люков либо привести к их смещению. Невнимательность и халатность может стать причиной несчастных случаев», - предупредили в пресс-службе администрации города.

Также родителей просят разъяснять детям, как опасно находиться в местах, не предназначенных для игр: можно упасть и получить ожоги и травмы.

Свидетелям сильного парения из люков камер и колодцев, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия следует, не приближаясь, немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу.

В администрации напомнили телефоны, по котором нужно звонить в случаях нарушения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения:

- единая дежурно-диспетчерская служба города - 63-10-05, 05;

- «Тепловые сети» - 20-98-79, 20-98-80;

- «Горводоканал» - 20-00-19;

- «Пензенская горэлектросеть» - 56-22-11;

- «Метан» - 04, 56-28-54;

- МКП «Теплоснабжение» - 42-16-25;

- «Пензатеплоснабжение» - 23-31-42;

- «Энергоснабжающее предприятие» - 69-73-03;

- единый телефон службы спасения - 112 (сотовый).

При этом диспетчеру необходимо сообщить место аварии (адрес или привязку к значимому объекту) и ее характер (утечка воды, канализации, провал, запах газа, пожар, ДТП, обрыв проводов, поваленное дерево и другие), а также возможные негативные последствия аварии или нарушения.

Также с 25 ноября по 6 декабря в прокуратуре Пензенской области действует горячая линия, на которую можно сообщить о нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Звонки принимаются по телефону 8 (841-2) 32-90-78 по будним дням.

19 ноября на стоянке возле магазина на улице Аустрина автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

25 ноября жительница Пензы сообщила в редакцию ИА «ПензаИнформ» о предупреждающей табличке, вывешенной на ограждении места раскопок на улице Некрасова. Надпись гласит: «Опасная зона. Ближе пяти метров машины не парковать».