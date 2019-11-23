23.11.2019 | 10:55

С понедельника, 25 ноября, в прокуратуре Пензенской области начнет действовать горячая линия, на которую можно сообщить о нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Звонки будут приниматься до 6 декабря по следующему графику: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:4.

«По телефону 8 (841-2) 32-90-78 можно будет обратиться с заявлениями о фактах ненадлежащей работы объектов ЖКХ, в том числе сетей водоснабжения и водоотведения, котельных и тепловых сетей, конструкций электроэнергетики, в отношении которых длительное время не проводятся ремонтно-восстановительные работы и имеется угроза создания аварийной ситуации», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

19 ноября на стоянке возле магазина на улице Аустрина автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Его расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

21 ноября в районе дома № 16 на улице Кураева произошел порыв трубы. Из-за мощного потока воды перекрыли для движения транспорта улицу Володарского. Для проведения ремонта отключили холодное водоснабжение в окрестных зданиях.