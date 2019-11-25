25.11.2019 | 16:59

Именно детские коллективы всегда открывают конкурс «Бухгалтер года», за пять лет его проведения в Пензенской области сложилась такая традиция. Сами состязания уже позади. За накрытыми столами участники только ждали объявления имен победителей. В этом году за звание лучших боролись 100 сотрудников бухгалтерий разных учреждений и предприятий.

«Каждый мог в режиме онлайн зарегистрироваться, пройти тесты, ответить на различные вопросы, решить задачу по бухгалтерскому учету и получить определенное количество баллов», - сообщил директор Пензенской ассоциации профессиональных бухгалтеров Владислав Чернецов.

Областной конкурс проводится в рамках национального. Номинации четыре. И так получилось, что победительница в одной из них одновременно заслужила звание лучшего бухгалтера России. Надежда Голяшкина трудится в региональном правительстве, а в детстве мечтала стать педагогом и даже им работала.

«Но времена изменились - и пришлось. Волей случая попала в бухгалтерию, и с тех пор свое сердце отдала не детям, а бухгалтерии», - призналась Надежда Голяшкина.

Никаких денежных призов участники конкурса не получили. Наградой им стали грамоты и букеты.