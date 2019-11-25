Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 ноя 2019|19:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
  70.96  |  $  64.44

Общество | В мэрии Пензы вручили стипендии талантливой молодежи

25.11.2019|16:23
Печать

Здание мэрии сотрясало от музыки: оркестр приветствовал стипендиатов. Это ученики школ города, студенты колледжей и вузов. Ежегодно в администрации Пензы чествуют и поощряют талантливую молодежь.

«Это основа развития нашей страны, нашего города, области. Именно молодежь чаще всего является инициатором большей части изменений во всех сферах. Это касается и спорта, и образования, и культуры, и творчества, бизнеса, науки», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«За вами будущее! Хочу дать вам небольшое наставление: развивайтесь, не останавливайтесь. Жизнь - это сплошное развитие», - сообщил глава г. Пензы Владимир Мутовкин.

В этом году стипендии главы администрации города удостоены 20 человек. Это победители различных научных олимпиад, спортсмены, юные музыканты и художники. В качестве поощрения они получили по 4 000 рублей. Их десятиклассник школы № 28 Батыр Гафаров, полуфиналист игры «Умники и умницы», вложит в свое образование.

«Скорее всего, потрачу на какую-то литературу. Возможно, что-то по специальности, книги по физике, математике. Возможно, приглянется что-то из художественной литературы», - назвал варианты Батыр Гафаров.

Завершилась торжественная церемония награждения выступлением одного из стипендиатов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!