25.11.2019 | 16:23

Здание мэрии сотрясало от музыки: оркестр приветствовал стипендиатов. Это ученики школ города, студенты колледжей и вузов. Ежегодно в администрации Пензы чествуют и поощряют талантливую молодежь.

«Это основа развития нашей страны, нашего города, области. Именно молодежь чаще всего является инициатором большей части изменений во всех сферах. Это касается и спорта, и образования, и культуры, и творчества, бизнеса, науки», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«За вами будущее! Хочу дать вам небольшое наставление: развивайтесь, не останавливайтесь. Жизнь - это сплошное развитие», - сообщил глава г. Пензы Владимир Мутовкин.

В этом году стипендии главы администрации города удостоены 20 человек. Это победители различных научных олимпиад, спортсмены, юные музыканты и художники. В качестве поощрения они получили по 4 000 рублей. Их десятиклассник школы № 28 Батыр Гафаров, полуфиналист игры «Умники и умницы», вложит в свое образование.

«Скорее всего, потрачу на какую-то литературу. Возможно, что-то по специальности, книги по физике, математике. Возможно, приглянется что-то из художественной литературы», - назвал варианты Батыр Гафаров.

Завершилась торжественная церемония награждения выступлением одного из стипендиатов.