25.11.2019 | 13:19

С 25 ноября по 1 декабря жители областного центра могут поделиться своим мнением о работе пассажирского транспорта и внести предложения по ее улучшению.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пензенцам предлагается ответить на два вопроса. Первый: на каких маршрутах в первую очередь нужно заменить автобусы малого класса на большие. Второй: какие именно изменения необходимо внести в режим работы транспорта и на каких маршрутах.

Ответы следует отправлять на электронную почту transport_opros@rambler.ru.

«Все поступившие обращения будут проанализированы специалистами управления транспорта и связи города», - заверили в пресс-службе администрации.

График движения пассажирского транспорта во многих районах Пензы, как и количество выходящих в рейс машин, давно вызывает нарекания у горожан. Так, жители микрорайона Заря недовольны работой автобусов, двигающихся по маршруту № 25. «Утром не уедешь, вечером не доберешься!» - высказались они в соцсети «ВКонтакте».

Неудобства испытывают и жители ГПЗ. По словам людей, в маршрутку № 59 приходится влезать как в консервную банку.