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Общество | Пензенцам предложили высказаться о работе маршруток и автобусов

25.11.2019|13:19
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С 25 ноября по 1 декабря жители областного центра могут поделиться своим мнением о работе пассажирского транспорта и внести предложения по ее улучшению.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пензенцам предлагается ответить на два вопроса. Первый: на каких маршрутах в первую очередь нужно заменить автобусы малого класса на большие. Второй: какие именно изменения необходимо внести в режим работы транспорта и на каких маршрутах.

Ответы следует отправлять на электронную почту transport_opros@rambler.ru.

«Все поступившие обращения будут проанализированы специалистами управления транспорта и связи города», - заверили в пресс-службе администрации.

График движения пассажирского транспорта во многих районах Пензы, как и количество выходящих в рейс машин, давно вызывает нарекания у горожан. Так, жители микрорайона Заря недовольны работой автобусов, двигающихся по маршруту № 25. «Утром не уедешь, вечером не доберешься!» - высказались они в соцсети «ВКонтакте».

Неудобства испытывают и жители ГПЗ. По словам людей, в маршрутку № 59 приходится влезать как в консервную банку.

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Гость|25.11.2019 13:34|

penzainform.ru писал(a):

Ответы следует отправлять на электронную почту transport_opros@rambler.ru.
Отличная идея!

Уже представляю как основные пользователи общественного транспорта строчат письма по указанному адресу (с уведомлением о прочтении конечно).

"В народ" уважаемые "слуги народа" категорически не желают ходить?

Гость|25.11.2019 13:43|

Выделенные полосы для общественного транспорта сделайте!!!!

Гость|25.11.2019 13:54|

А если материться нельзя - просто промолчать?!

Гость|25.11.2019 14:06|

Общественный транспорт должен быть в городе муниципальный. Процентов 70 это должны быть автобусы большой и средней вместимости.На абсолютно всем транспорте который передвигается по городу ,в том числе 100 - маршруты должны быть спутниковые треккеры ,для постоянного отслеживания в режиме реального времени.Перевозчики должны иметь только свой подвижной состав и не должны (надо прописать в контракте) привлекать так называемых субподрядчиков (ныне держатели маршрутов Дилижанс и Меркурий раскидывают свой подвижной состав по мелким ИП ,это им даёт снижение налогов и они снимают с себя ответственность перекладывая её на ИП).Подвижной состав должен быть не старше 15 лет ,не менее 30% парка должен быть подвижной состав не старше 5 лет. Транспорт (автобусы) должны ходить хотя бы до 21:30.Количество единиц на маршруте в рабочие и будние дни должно строго оговариваться ,при нарушении перевозчик должен быть оштрафован,и с ним при постоянных нарушениях муниципалитет может разорвать контракт с возмещением ущерба.Так называемые частные перевозчики зарвались,пора закручивать гайки по полной.

Гость|25.11.2019 14:12|

Что толку высказываться?

Гость|25.11.2019 14:13|

Крестный хот нада!

Гость|25.11.2019 14:15|

не отправляется по этому адресу... наверное- не хотят предложений.

Гость|25.11.2019 14:15|

Гость писал(a):

Крестный хот нада!
Точна! По остновным маршрутам, утром и вечером (в час пик), помогеть!

Гость|25.11.2019 14:16|

Гость писал(a):

не отправляется по этому адресу... наверное- не хотят предложений.
Чо пишет?

Гость|25.11.2019 14:19|

ящик переполнен

Гость|25.11.2019 14:25|

Вот только толку то ,пока команда Бочкарёва руководит и областью ,и городом.

Гость|25.11.2019 14:26|

penzainform.ru писал(a):

Первый: на каких маршрутах в первую очередь нужно заменить автобусы малого класса на большие. Второй: какие именно изменения необходимо внести в режим работы транспорта и на каких маршрутах.
Т.е., специалистами, способными оценить пассажиропотоки, мэрия не располагает? Оптимизаторы...

Гость|25.11.2019 14:34|

ИП Пищугин АМ возьмите на контроль. Водитель автобуса маршрута 70 , гос. номер м199ре. Отборный мат на пассажиров. Хамство. Не доволен всем. Если так все плохо, зачем работать. Сидите дома.

Гость|25.11.2019 14:36|

стрючков.в.в. пора взять по арест и пасидить в тюрму до суда обвиняться по ст 131,132 ук,рф.пора на нары эк министр здравохранения.

Гость|25.11.2019 14:37|

Расширять проезжую часть необходимо или путепроводы строить. Без этого как не крути, всё-равно пробки будут. Гость писал(a):

Общественный транспорт должен быть в городе муниципальный. Процентов 70 это должны быть автобусы большой и средней вместимости.На абсолютно всем транспорте который передвигается по городу ,в том числе 100 - маршруты должны быть спутниковые треккеры ,для постоянного отслеживания в режиме реального времени.Перевозчики должны иметь только свой подвижной состав и не должны (надо прописать в контракте) привлекать так называемых субподрядчиков (ныне держатели маршрутов Дилижанс и Меркурий раскидывают свой подвижной состав по мелким ИП ,это им даёт снижение налогов и они снимают с себя ответственность перекладывая её на ИП).Подвижной состав должен быть не старше 15 лет ,не менее 30% парка должен быть подвижной состав не старше 5 лет. Транспорт (автобусы) должны ходить хотя бы до 21:30.Количество единиц на маршруте в рабочие и будние дни должно строго оговариваться ,при нарушении перевозчик должен быть оштрафован,и с ним при постоянных нарушениях муниципалитет может разорвать контракт с возмещением ущерба.Так называемые частные перевозчики зарвались,пора закручивать гайки по полной.
Идеально, но не реально.

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