25.11.2019 | 09:33

С воскресенья, 24 ноября, пензенцы в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают пост о необычных урнах в областном центре.

«Уже не первый год встречаю такие мусорки в центре города. Ставят для вида? Устраивают театр чистоты? Пенза - чистый город!» - написал с иронией автор публикации.

На выложенных им фотографиях видно урну без дна в сквере «Копилка пословиц» на улице Московской.

«Когда достигли дна, но и оно уже сгнило», «Это мусорка не XXI, а XXII века. У нее 3D дно!» - посмеялись комментаторы.

Среди пользователей нашлись и те, кто попытался объяснить отсутствие столь значимой части конструкции мусоросборника: «Дно тонкое, быстро прогнивает из-за дождя и снега, а стенки толще, чем дно. Так и живем», «Коррозия проела металл. А денег на новую нет».

Одна из горожанок даже поделилась своим опытом в решении такой ситуации. «У нас на Плеханова было, я отличилась, бесплатно поставила новую урну», - написала девушка, уточнив, что разместила рядом с урной ведро.

Между тем 3 июля 2019 года на совещании в администрации Пензы Виктор Кувайцев, являвшийся тогда мэром, распорядился установить в общественных местах города дополнительные урны. Речь шла в том числе и о сквере «Копилка пословиц». Всего планировалось поставить более 120 урн.