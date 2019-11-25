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Общество | «Это мусорка XXII века!»: пензенцы высмеяли урны в центре города

25.11.2019|09:33
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С воскресенья, 24 ноября, пензенцы в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают пост о необычных урнах в областном центре.

«Уже не первый год встречаю такие мусорки в центре города. Ставят для вида? Устраивают театр чистоты? Пенза - чистый город!» - написал с иронией автор публикации.

На выложенных им фотографиях видно урну без дна в сквере «Копилка пословиц» на улице Московской.

«Когда достигли дна, но и оно уже сгнило», «Это мусорка не XXI, а XXII века. У нее 3D дно!» - посмеялись комментаторы.

Среди пользователей нашлись и те, кто попытался объяснить отсутствие столь значимой части конструкции мусоросборника: «Дно тонкое, быстро прогнивает из-за дождя и снега, а стенки толще, чем дно. Так и живем», «Коррозия проела металл. А денег на новую нет».

Одна из горожанок даже поделилась своим опытом в решении такой ситуации. «У нас на Плеханова было, я отличилась, бесплатно поставила новую урну», - написала девушка, уточнив, что разместила рядом с урной ведро.

Между тем 3 июля 2019 года на совещании в администрации Пензы Виктор Кувайцев, являвшийся тогда мэром, распорядился установить в общественных местах города дополнительные урны. Речь шла в том числе и о сквере «Копилка пословиц». Всего планировалось поставить более 120 урн.

Источник — yudaev.live, vk.com/penza_live
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Гость|25.11.2019 09:50|

Кому принадлежит производство урн?

Гость|25.11.2019 09:50|

А МОЖЕТ ЭТО ГУБЕРНАТОРСКИЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ. Не в Вас полёта фантазии...

Гость|25.11.2019 10:02|

а почему про мой коммент "Как у моей бывшей" не написали?

Гость|25.11.2019 10:09|

Забота о народе - она в мелочах

Гость|25.11.2019 10:10|

Где новости про Ивана?!? Я волнуюсь.

Гость|25.11.2019 10:11|

ЛЮДИ Вы посмотрите что Иван сделал с отличными остановками заменил на кошмар

Гость|25.11.2019 10:19|

Гость писал(a):

посмотрите что Иван сделал с отличными остановками заменил на кошмар
Это не Иван, это его подчиненный Виктор.

Имя: Гость
Комментарий:

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