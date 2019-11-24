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Общество | В Пензе планируют благоустроить сквер на улице Титова

24.11.2019|14:22
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В Пензе приведут в порядок сквер на улице Титова, разбитый между Пензхиммаш и ПГУАС. Пензенцы считают, что зеленая зона давно нуждается в благоустройстве.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник управления ЖКХ города Александр Утин, сквер, некогда бывший излюбленным местом для прогулок местных жителей, пришел в упадок. Теперь газоны испорчены, по пешеходным дорожкам ездят автолюбители, а некоторые используют их в качестве парковки.

«В ходе обсуждения данного вопроса на первое время были предложены два варианта решения проблемы. Первое: привлечение сотрудников ДПС, работников районной администрации и УЖКХ по наведению там первоочередного порядка.

Второе: работать в направлении восстановления сквера, так как он включен до 2022 года в план мероприятий комфортной городской среды», - отметил чиновник.

Источник — фото Александра Утина, facebook.com
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Гость|24.11.2019 14:48|

"благоустроить" по пензенски - это убить сквер и построить за счет бюджета торговый центр ЗАО РПЦ?

Гость|24.11.2019 14:58|

обордюрить=благоустроить

Гость|24.11.2019 15:21|

Надеюсь Муниципальный Платный Сквер Будет? 20 р./ч.! Земля то муниципальная, нужно упорядочить режим прогулок по нему за счет введения платы за вход!

Гость|24.11.2019 15:26|

ЭВАКУАТОР ТУДА ДЛЯ МАШИН КРУГЛОСУТОЧНО И БУДУТ ДЕНЬГИ С ЖАДНЫХ ЖОПОПОЗОВ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАГАЖЕННОЙ ИМИ ТЕРРИТОРИИ.

Гость|24.11.2019 15:32|

Гость писал(a):

ЭВАКУАТОР ТУДА ДЛЯ МАШИН КРУГЛОСУТОЧНО И БУДУТ ДЕНЬГИ С ЖАДНЫХ ЖОПОПОЗОВ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАГАЖЕННОЙ ИМИ ТЕРРИТОРИИ.
БРИГАДУ ТУДА С БЕНЗОПИЛАМИ И ДЕНЬГИ ПОТОМ С ПРОДАЖИ ДРОВ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ.

Гость|24.11.2019 15:40|

Купи жоповозку и парковочное место. СССРа больше нет,халява плиз кончилась.

Гость|24.11.2019 15:43|

Велика Россия, а парковаться негде.

Срать на мнение нищебродов. Буду парковаться где хочу

Гость|24.11.2019 15:45|

Гость писал(a):

Срать на мнение нищебродов. Буду парковаться где хочу
ну и будешь последним быдло в городе! Гвозди тебе в шину! И НЕПОПУТНОГО ветра жоповоз

Гость|24.11.2019 15:54|

Гость писал(a):

Купи жоповозку и парковочное место. СССРа больше нет,халява плиз кончилась.
Купи кусок муниципальной земли и организуй сквер. СССРа больше нет, халява кончилась!

Имя: Гость
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