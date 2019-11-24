24.11.2019 | 14:22

В Пензе приведут в порядок сквер на улице Титова, разбитый между Пензхиммаш и ПГУАС. Пензенцы считают, что зеленая зона давно нуждается в благоустройстве.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник управления ЖКХ города Александр Утин, сквер, некогда бывший излюбленным местом для прогулок местных жителей, пришел в упадок. Теперь газоны испорчены, по пешеходным дорожкам ездят автолюбители, а некоторые используют их в качестве парковки.

«В ходе обсуждения данного вопроса на первое время были предложены два варианта решения проблемы. Первое: привлечение сотрудников ДПС, работников районной администрации и УЖКХ по наведению там первоочередного порядка.

Второе: работать в направлении восстановления сквера, так как он включен до 2022 года в план мероприятий комфортной городской среды», - отметил чиновник.