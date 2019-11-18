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Из жизни | На улице Титова сквер превратился в стоянку для машин

18.11.2019|15:34
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Раньше это была зона отдыха, а теперь - парковочная. Сквер на улице Титова автомобилисты занимают все плотнее. То, что считалось аллеей, превратилось в какое-то подобие грязной проезжей части. Чуть ли не треть участка залита жижей, под ногами прохожих и колесами авто месиво. Остатки асфальта раздавлены, раскрошены. Разве ж теперь это сквер?

«К Новому году тут Гулливер стоял - даже под него проходили, были горки сделаны, катались на санках, какие-то игры, аттракционы были. Они год-два простояли, а потом все забросили, их убрали», - рассказал житель Пензы Вячеслав Анатольевич.

Сквер создан по решению руководства завода, построенного в середине прошлого столетия. В те времена каждое предприятие разбивало парки, были соревнования на лучшее оформление территории. Но настал момент, когда сквер приобрел статус бесхозного.

Он находится в городе, только в бюджете нет средств на его облагораживание. Старожилы помнят иное - зона отдыха на Титова считалась образцовой, была такой удобной.

«Я всю жизнь живу в Пензе, а в этом районе с 1960-х годов. Мне 66 лет, почти всю жизнь прожил в Пензе, и у меня душа болит, что наши власти не обращают внимания на такой бардак, что здесь творится», - пожаловался мужчина.

Как допустили, что зону отдыха заняли автомобили? Они вытесняют пешеходов. Тем гулять здесь становится некомфортно - не по колеям же ноги ломать.

В рубрике «Вопрос-ответ» на портале «ПензаИнформ» спрашивали о судьбе сквера. Управление ЖКХ разъясняло, что благоустроить можно в рамках программы «Формирование современной городской среды», надо лишь подать заявку. Однако инициаторов не нашлось.

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Гость|18.11.2019 19:05|

penzainform.ru писал(a):

«К Новому году тут Гулливер стоял - даже под него проходили, были горки сделаны, катались на санках, какие-то игры, аттракционы были. Они год-два простояли, а потом все забросили, их убрали», - рассказал житель Пензы Вячеслав Анатольевич.
Там был целый городок из сказочных персонажей которые двигались и звучали,были сделаны Химмашом к новому году в конце 80-х.Бардак в городе ,нет нормального руководства.

Гость|18.11.2019 19:11|

Все засрато, парковок нет, за состоянием скверов вообще никто не следит. ДПС не работают вообще. Бардак и безвластие.

Гость|18.11.2019 19:14|

Гость писал(a):

Автомобилисты охренели вкрай. Они несут только боль людям и разрушают скверы и газоны.
думаешь они уже хуже, чем попы?

Гость|18.11.2019 19:17|

Гость писал(a):

думаешь они уже хуже, чем попы?
Вы предлагаете разбираться в сортах овна?

Гость|18.11.2019 19:24|

Ты атэист хреново, достал Попов и всех своими глупыми постами. Пишут новость о сквере а ты о попах. Наверное у тебя осеннее обострение, пора врача посетить, а то не нароком совсем крыша откажет. Так шо давай лечись дорогой

,достал

Гость|18.11.2019 19:30|

Наконец-то обратили внимание на этот сквер. Лет 20 уже машины в нем. Но чем дальше - тем их больше. И никому ничего не надо.

Имя: Гость
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