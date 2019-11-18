18.11.2019 | 15:34

Раньше это была зона отдыха, а теперь - парковочная. Сквер на улице Титова автомобилисты занимают все плотнее. То, что считалось аллеей, превратилось в какое-то подобие грязной проезжей части. Чуть ли не треть участка залита жижей, под ногами прохожих и колесами авто месиво. Остатки асфальта раздавлены, раскрошены. Разве ж теперь это сквер?

«К Новому году тут Гулливер стоял - даже под него проходили, были горки сделаны, катались на санках, какие-то игры, аттракционы были. Они год-два простояли, а потом все забросили, их убрали», - рассказал житель Пензы Вячеслав Анатольевич.

Сквер создан по решению руководства завода, построенного в середине прошлого столетия. В те времена каждое предприятие разбивало парки, были соревнования на лучшее оформление территории. Но настал момент, когда сквер приобрел статус бесхозного.

Он находится в городе, только в бюджете нет средств на его облагораживание. Старожилы помнят иное - зона отдыха на Титова считалась образцовой, была такой удобной.

«Я всю жизнь живу в Пензе, а в этом районе с 1960-х годов. Мне 66 лет, почти всю жизнь прожил в Пензе, и у меня душа болит, что наши власти не обращают внимания на такой бардак, что здесь творится», - пожаловался мужчина.

Как допустили, что зону отдыха заняли автомобили? Они вытесняют пешеходов. Тем гулять здесь становится некомфортно - не по колеям же ноги ломать.

В рубрике «Вопрос-ответ» на портале «ПензаИнформ» спрашивали о судьбе сквера. Управление ЖКХ разъясняло, что благоустроить можно в рамках программы «Формирование современной городской среды», надо лишь подать заявку. Однако инициаторов не нашлось.