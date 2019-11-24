24.11.2019 | 13:22

В мэрии Пензы прокомментировали коммунальную аварию, случившуюся в ночь на воскресенье, 24 ноября, в центре Пензы.

Сообщение о ней появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Опять с Кураева на Володарского течет кипяток. Гололедица», - написал пользователь, поделившийся снимками замерзших потоков воды, превративших дорогу в каток.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, авария произошла на сетях водоснабжения, проходящих через улицу Володарского. В настоящий момент бригада ресурсоснабжающей организации устраняет ее.

Специалисты МУП «Пензадормост» обработали проезжую часть протигололедными материалами, обеспечив безопасность движения.