В Пензе ищут водителя, сбившего женщину на улице Терновского

24.10.2025 | 11:56

В Пензе сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП на улице Терновского, которое случилось вечером 3 октября.

В 17:20 неизвестный водитель, управлявший неустановленным автомобилем, сбил пешехода, 39-летнюю женщину. После этого он скрылся.

Пострадавшая получила травмы, сообщили в областной ГАИ.

Свидетелей этого ДТП просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04. Также можно прийти в Госавтоинспекцию (Бакунина, 181).

Ранее сообщалось, что в Пензе полиция разыскивает свидетелей наезда на 11-летнюю велосипедистку. ДТП случилось на улице Стрелочной (Терновка) 23 сентября. Водитель также скрылся с места происшествия.