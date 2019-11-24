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Происшествия | В Пензе улицы Кураева и Володарского вновь превратились в каток

24.11.2019|09:30
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В воскресенье, 24 ноября, в центре Пензы вновь произошла коммунальная авария. О ней предупредил в соцсети «ВКонтакте» горожанин.

«Опять с Кураева на Володарского течет кипяток. Гололедица! Актуально на 7:00», - написал он.

На снимках, которые, по словам пензенца, были сделаны в 5:25, запечатлен бегущий вниз по улице Володарского ручей. Местами потоки воды уже замерзли.

Аналогичное ЧП случилось утром в четверг, 21 ноября. Превратившаяся в каток дорога создала для транспорта серьезные затруднения. Как пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, причиной аварии стала утечка на водопроводных сетях в районе дома № 16.

Источник — фото Макса Бруни, vk.com/sova_penza
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Гость|24.11.2019 10:12|

Продержиться до нового года?или снимки? Как считаете?

Гость|24.11.2019 10:12|

Это стандартная утечка! А может плановая?

Гость|24.11.2019 10:14|

Если ходить на хоккей и не заниматься делами может и не продержаться

Гость|24.11.2019 10:18|

Гость писал(a):

Это стандартная утечка! А может плановая?
ХОЗЯЙСКИЙ ПРОРЫВ.

Гость|24.11.2019 10:25|

Срочно крестный ход надо,

И Кириллом табачным во главе

Гость|24.11.2019 10:33|

Гость писал(a):

Продержиться до нового года?или снимки? Как считаете?
Мы считаем что ты дурачек. Еще вопросы е?

Гость|24.11.2019 10:34|

С - стабильность

Гость|24.11.2019 10:34|

Гость писал(a):

Это стандартная утечка!
а что не так? такие утечки в год возникают раз по 500. или надо из-за этого каждый раз событие и чп устраивать?

Гость|24.11.2019 10:35|

А что надо каждой утечке радоваться, и хороводы водить?

Гость|24.11.2019 10:39|

Гость писал(a):

С - стабильность
Д - дурачек.

Гость|24.11.2019 10:42|

Будут вскрывать новый асфальт?

Гость|24.11.2019 10:44|

А чего деятель фотку в инстаграм не выкладывает? Его ж заслуги.

Гость|24.11.2019 11:02|

Дальше больше... пока город не выйдет... а он народ в своем большенстве тихушники и я в том числе) этим и пользуются «едына родина»... кого трясти, к кому ити, они же у власти, а власть значит властвовать... ну волода...ты выдаёшь реальное за действительное)

Гость|24.11.2019 11:05|

А вот и продажные админы подтянулись

Гость|24.11.2019 11:10|

Бардюры обмывают

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Имя: Гость
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