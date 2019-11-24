24.11.2019 | 09:30

В воскресенье, 24 ноября, в центре Пензы вновь произошла коммунальная авария. О ней предупредил в соцсети «ВКонтакте» горожанин.

«Опять с Кураева на Володарского течет кипяток. Гололедица! Актуально на 7:00», - написал он.

На снимках, которые, по словам пензенца, были сделаны в 5:25, запечатлен бегущий вниз по улице Володарского ручей. Местами потоки воды уже замерзли.

Аналогичное ЧП случилось утром в четверг, 21 ноября. Превратившаяся в каток дорога создала для транспорта серьезные затруднения. Как пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, причиной аварии стала утечка на водопроводных сетях в районе дома № 16.