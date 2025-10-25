«Ослепило солнце»: на Минской водитель «Приоры» влетел под фуру

25.10.2025 | 18:01

В субботу, 25 октября, в Пензе на улице Минской (Арбеково) случилось ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

О происшествии в Сети сообщили очевидцы. По их словам, водитель «Лады-Приоры» влетел под прицеп грузовика напротив дома № 10. Переднюю часть автомобиля сильно деформировало.

«Его (водителя. - Прим. ред.) ослепило солнце, и он потерял управление», - рассказали пензенцы.

Они добавили, что мужчина попал в реанимацию.

В чате Октябрьского района мессенджера Telegram горожане высказали мнение: ДТП случилось из-за того, что вдоль дороги на улице Минской постоянно паркуются фуры.

«Вот к чему приводит бездействие и равнодушие! А ночью они стоят с обеих сторон, проехать невозможно, перейти дорогу тоже, пешеходам не видно, едут машины или нет, чего еще ждем?» - написали пензенцы.

Пока официальной информации о случившемся нет. В причинах и обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.