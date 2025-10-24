У поселка Монтажного «буханку» разворотило в ДТП

24.10.2025 | 15:00

В пятницу, 24 октября, у поселка Монтажного в Пензе случилось ДТП с участием 3 автомобилей.

По предварительным данным, в 13:30 на 646-м километре трассы М-5 столкнулись Mitsubishi с 77-летним водителем, УАЗ с 52-летним мужчиной за рулем и грузовик Scania с полуприцепом под управлением 39-летнего шофера.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места аварии. От удара «буханку» покорежило, Mitsubishi развернуло поперек полосы движения.

В ДТП пострадал водитель УАЗа. Медики оказали ему помощь на месте, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной ГАИ.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.