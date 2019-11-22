Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|22 ноя 2019|12:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.76  |  $  63.84

Общество | В Каменке врач выдал алкоголику справку о возможности водить машину

22.11.2019|11:44
Печать

Каменский городской суд признал незаконным заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортом, выданное 68-летнему местному жителю.

Как выяснила прокуратура, автолюбитель стоял на диспансерном учете у нарколога с диагнозом «злоупотребление алкоголем». Врач, знавший о этом, тем не менее в январе 2019 года выдал ему справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. На ее основании мужчина получил новое водительское удостоверение.

Однако по иску прокурора суд признал медицинское заключение незаконным. После того как решение служителей Фемиды вступит в силу, водитель-алкоголик лишится прав.

«В отношении бывшего медицинского работника инициирована проверка в уголовно-процессуальном порядке. Кроме того, главному врачу Каменской межрайонной больницы внесено представление об устранении нарушений и способствующих им условий», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|22.11.2019 11:58|

Я ща за рулём водкой поперхнулся.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!