22.11.2019 | 11:44

Каменский городской суд признал незаконным заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортом, выданное 68-летнему местному жителю.

Как выяснила прокуратура, автолюбитель стоял на диспансерном учете у нарколога с диагнозом «злоупотребление алкоголем». Врач, знавший о этом, тем не менее в январе 2019 года выдал ему справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. На ее основании мужчина получил новое водительское удостоверение.

Однако по иску прокурора суд признал медицинское заключение незаконным. После того как решение служителей Фемиды вступит в силу, водитель-алкоголик лишится прав.

«В отношении бывшего медицинского работника инициирована проверка в уголовно-процессуальном порядке. Кроме того, главному врачу Каменской межрайонной больницы внесено представление об устранении нарушений и способствующих им условий», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.