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Общество | В филармонии наградили победителей конкурса «Сердце отдаю детям»

22.11.2019|17:42
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Горькие слезы расставания лились по фасаду киноконцертного зала «Пенза».

День прощания новых друзей настал. Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» подошел к концу.

За четыре дня 69 педагогов дополнительного образования со всей страны буквально влюбились друг в друга и в город на Суре.

«Все конкурсанты чувствовали себя как дома - это правда. Пенза нас порадовала солнечным настроением. Хоть и было морозно, но нам было уютно, тепло и комфортно, как дома», - рассказала заместитель директора департамента Министерства просвещения РФ Ольга Колударова.

В зале не было ни одного свободного места, всем не терпелось узнать, кто из восьми педагогов станет абсолютным победителем конкурса. Впрочем, вкусить шикарное шоу тоже дорогого стоило.

На сцену друг за другом выходили победители и призеры в различных номинациях. Каждая церемония сопровождалась тематическим выступлением артистов.

Дело подходило к концу, и лидеры в номинациях получили свои сертификаты на 50 тысяч рублей.

Победителем в технической номинации и обладателем права называться лучшим педагогом в сфере дополнительного образования 2019 года стал Запорожец Дмитрий из Пензы, также он получил специальный приз признания профессионального сообщества, это 100 000 рублей.

Такую же сумму и звание абсолютного победителя конкурса «Сердце отдаю детям» завоевала педагог из Санкт-Петербурга Ольга Масленникова.

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