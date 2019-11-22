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Общество | Ремонт госархива на Володарского обойдется примерно в 35 млн рублей

22.11.2019|16:18
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В читальный зал отдела фондов общественно-политических организаций госархива не попасть. Объявление гласит: он не работает из-за участившихся случаев выпадения кирпичей из наружной кладки. Сотрудники учреждения не хотят подвергать посетителей опасности, а сами на работу ходят ежедневно. Хотя, по их мнению, четырехэтажка на Володарского в аварийном состоянии.

«Здание было построено в 1964 году, где-то в 1987 году здесь заменили крышу с шиферной на металлическую, и больше с тех пор никаких серьезных работ в здании не проводилось. Крыша уже течет, фасад здания обрушается», - сообщила зам. директора Государственного архива Пензенской области Ольга Вовкотруб.

Но сотрудники уже знают, что капитальный ремонт будет. Создана проектно-сметная документация, в следующем году ей предстоит пройти экспертизу. И тогда начало работ окажется не за горами.

Отдел госархива на Володарского - место, где хранятся партийные документы с 1918 до 1991 года, с подобными интересно работать специалистам. Но встречаются и такие, которые могут заинтересовать даже обычного жителя. Например, касающиеся выдающихся партийных и государственных деятелей времен СССР.

«У меня в руках дело Черненко Константина Устиновича, с 1945 по 1948 год он работал секретарем парткома агитации Пензенского обкома ВКП(б)», - рассказала архивист Алина Горбачева.

Когда начнется ремонт, сказать сложно, неизвестна и точная сумма, которая требуется на приведение здания в порядок. Пока называют приблизительную - это 35 миллионов рублей.

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Гость|22.11.2019 18:41|

35000000 мульта....ВОПРОС ??? скока можно куплять чёрствых дисков и флешек ??? какой объём площади займёт носитель..а архив от лукавого...

Имя: Гость
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