История Пензы: Некогда шикарные дома на улице Ленина приходят в упадок

20.06.2025 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В послевоенное время Заводскому району придавалось особое значение. Улицы кардинально перестраивались, заодно возводились новые, комфортабельные здания. Одним из самых престижных считался дом № 16 на улице Ленина.

Это было одно из первых 5-этажных жилых строений в этом квартале. Возвышаясь над деревянными бараками, оно производило впечатление массивного небоскреба. Основную тяжесть финансового бремени по его строительству на себя взял завод имени Фрунзе.

Архитекторы подошли к строительству основательно: заранее продумали въезды и выезды для автотранспорта, часть первых этажей спроектировали под магазины, почту и аптеку - как говорится, все для удобства жителей.

Не забыли зодчие и про декор - крышу дома венчает флюгер в виде ласточки. Такие ставили исключительно на улице Ленина, ведь она носила имя основателя Советского Союза и должна была выглядеть лучше остальных.

Однако случилось так, что спустя почти полвека квартал постепенно превратился чуть ли не в гетто. Некоторые жители уже не в восторге от своих домов.