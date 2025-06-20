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История Пензы: Некогда шикарные дома на улице Ленина приходят в упадок

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В послевоенное время Заводскому району придавалось особое значение. Улицы кардинально перестраивались, заодно возводились новые, комфортабельные здания. Одним из самых престижных считался дом № 16 на улице Ленина.

Это было одно из первых 5-этажных жилых строений в этом квартале. Возвышаясь над деревянными бараками, оно производило впечатление массивного небоскреба. Основную тяжесть финансового бремени по его строительству на себя взял завод имени Фрунзе.

Архитекторы подошли к строительству основательно: заранее продумали въезды и выезды для автотранспорта, часть первых этажей спроектировали под магазины, почту и аптеку - как говорится, все для удобства жителей.

Не забыли зодчие и про декор - крышу дома венчает флюгер в виде ласточки. Такие ставили исключительно на улице Ленина, ведь она носила имя основателя Советского Союза и должна была выглядеть лучше остальных.

Однако случилось так, что спустя почти полвека квартал постепенно превратился чуть ли не в гетто. Некоторые жители уже не в восторге от своих домов.

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