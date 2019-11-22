22.11.2019 | 11:12

В преддверии Дня матери, который отмечается в этом году 24 ноября, в Заречном солдаты, служащие в местной войсковой части по призыву, написали письма домой. Таким образом они приняли участие во всероссийской акции «С любовью маме», организованной Росгвардией.

«Иногда мы стесняемся рассказать о своей любви к родителям, боимся смутить их. Лучший вариант - доверить слова бумаге, передать через нее свои эмоции. По телефону мы обязательно поздравим своих мам, но слова через время забудутся, а эти письма, написанные собственноручно, наши мамы сохранят, в будущем они будут напоминать нам о службе», - отметил рядовой Сергей Плотников.

Другой рядовой, Максим Столяров, пояснил, что служба в силовых ведомствах требует полной самоотдачи и большой ответственности, часто приходится сталкиваться со сложными и опасными ситуациями.

«В такие моменты мы черпаем силы в самом главном - в своей семье. За каждым нашим достижением стоит великий материнский труд. За это мы и говорим сегодня им спасибо», - пояснил он.

На написание посланий солдатам отвели специальное время, чтобы они могли не торопиться.

«Письма на особенном бланке с символикой ведомства разлетелись в разные уголки страны. «Здравствуй, дорогая мама», «Привет, мамуля» - с этих строк начинались письма солдат домой», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.