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Общество | «Привет, мамуля»: в Заречном солдаты написали письма домой

22.11.2019|11:12
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В преддверии Дня матери, который отмечается в этом году 24 ноября, в Заречном солдаты, служащие в местной войсковой части по призыву, написали письма домой. Таким образом они приняли участие во всероссийской акции «С любовью маме», организованной Росгвардией.

«Иногда мы стесняемся рассказать о своей любви к родителям, боимся смутить их. Лучший вариант - доверить слова бумаге, передать через нее свои эмоции. По телефону мы обязательно поздравим своих мам, но слова через время забудутся, а эти письма, написанные собственноручно, наши мамы сохранят, в будущем они будут напоминать нам о службе», - отметил рядовой Сергей Плотников.

Другой рядовой, Максим Столяров, пояснил, что служба в силовых ведомствах требует полной самоотдачи и большой ответственности, часто приходится сталкиваться со сложными и опасными ситуациями.

«В такие моменты мы черпаем силы в самом главном - в своей семье. За каждым нашим достижением стоит великий материнский труд. За это мы и говорим сегодня им спасибо», - пояснил он.

На написание посланий солдатам отвели специальное время, чтобы они могли не торопиться.

«Письма на особенном бланке с символикой ведомства разлетелись в разные уголки страны. «Здравствуй, дорогая мама», «Привет, мамуля» - с этих строк начинались письма солдат домой», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|22.11.2019 11:31|

Очередь из калаша никто не пустил?

Гость|22.11.2019 11:44|

Что с коммунальной аварией на Революционной? Ликвидировали?

Гость|22.11.2019 11:55|

Гость писал(a):

Что с коммунальной аварией на Революционной? Ликвидировали?
не,ждут пока ктонить сварится.бульон хотят.

Гость|22.11.2019 11:57|

Суровые годы уходят

Борьбы за свободу страны,

За ними другие приходят -

Они будут тоже трудны.

Имя: Гость
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