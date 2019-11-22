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Общество | Пензенцев попросили не волноваться при виде множества пожарных машин

22.11.2019|15:11
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В субботу, 23 ноября, жителям Пензы не следует беспокоиться при виде большого количества пожарной техники в густонаселенном районе города: ее приезд запланирован.

«Будет проходить подготовка к пожарно-тактическим учениям в здании гостиницы «Азимут» на проспекте Строителей, 39», - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве попросили граждан не волноваться: ситуация будет полностью находиться под контролем специалистов.

21 ноября в администрации Пензы прошла комплексная антитеррористическая тренировка. В нее входили учебная эвакуация сотрудников и проверка здания подразделениями полиции на наличие подозрительных предметов и бесхозных вещей.

В апреле пожарно-тактические учения состоялись в правительстве Пензенской области. В них участвовали 88 человек и 21 единица техники. Профессионалы ликвидировали условное возгорание в Круглом зале на втором этаже. Людей, отрезанных дымом от выходов, эвакуировали с помощью автолестницы и коленчатого подъемника. Пострадавшего, обнаруженного в одном из кабинетов, спасли с помощью канатно-спускового устройства.

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Гость|22.11.2019 15:24|

и как прошли учения,где репортажи с места событий

Гость|22.11.2019 15:27|

penzainform.ru писал(a):

В ведомстве попросили граждан не волноваться: ситуация будет полностью находиться под контролем специалистов.
да мы собственно и не собирались волноваться

Гость|22.11.2019 15:29|

Да мне так вообще похер на все.

Гость|22.11.2019 15:39|

Кочевники местных режут,водителей живьём варят,а здесь пожарные.... Привычные мы ко всему.

Гость|22.11.2019 15:39|

крестный ход бы... против пожаров

Гость|22.11.2019 15:40|

да с иконою купины.

Гость|22.11.2019 15:41|

Гость писал(a):

крестный ход бы... против пожаров
Гость писал(a):
да с иконою купины.
это так не работает.

Гость|22.11.2019 15:42|

Я так вообще всех вас вертел, и пожарные машины тоже.

Гость|22.11.2019 15:44|

Смотрю, тут есть специалист. Скажите, а как именно работают крестные ходы и икона «Неопалимая купина»? Как это использовать против пожаров? Друг интересуется, пожарник.

Гость|22.11.2019 15:46|

Гость писал(a):

Смотрю, тут есть специалист. Скажите, а как именно работают крестные ходы и икона «Неопалимая купина»? Как это использовать против пожаров? Друг интересуется, пожарник.
Чем больше пожертвование принесешь, и свечей накупишь, тем лучше. Для ковровиков естественно лучше. Они еще круче ковры на себя поняпяливают.

Гость|22.11.2019 15:47|

Гость писал(a):

это так не работает.
ну почему? с дождиком же сработало...

Гость|22.11.2019 15:49|

Гость писал(a):

это так не работает.

ну почему? с дождиком же сработало...

Тогда еще мощи были.

Гость|22.11.2019 15:52|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
это так не работает.

ну почему? с дождиком же сработало...

Тогда еще мощи были.
свежие...

Гость|22.11.2019 15:53|

Гость писал(a):

это так не работает.

ну почему? с дождиком же сработало...

С дождиком наверно В.И.Неворотова подсказала,когда облёт делать.

Гость|22.11.2019 15:54|

Гость писал(a):

Тогда еще мощи были.
судя по тому, что по дороге от аэропорта до торгового центра на Советской площади все старые дома завешивают потемкинскими банерами - скоро к нам Кирилл табачный придет.

Вот тогда и снизойдет вымышленная благодать на землю буртасскую. Жаль что РПЦ всего лишь секта, а их верховный жрец славян людьми второго сорта считает :(

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Имя: Гость
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