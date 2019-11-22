22.11.2019 | 15:11

В субботу, 23 ноября, жителям Пензы не следует беспокоиться при виде большого количества пожарной техники в густонаселенном районе города: ее приезд запланирован.

«Будет проходить подготовка к пожарно-тактическим учениям в здании гостиницы «Азимут» на проспекте Строителей, 39», - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве попросили граждан не волноваться: ситуация будет полностью находиться под контролем специалистов.

21 ноября в администрации Пензы прошла комплексная антитеррористическая тренировка. В нее входили учебная эвакуация сотрудников и проверка здания подразделениями полиции на наличие подозрительных предметов и бесхозных вещей.

В апреле пожарно-тактические учения состоялись в правительстве Пензенской области. В них участвовали 88 человек и 21 единица техники. Профессионалы ликвидировали условное возгорание в Круглом зале на втором этаже. Людей, отрезанных дымом от выходов, эвакуировали с помощью автолестницы и коленчатого подъемника. Пострадавшего, обнаруженного в одном из кабинетов, спасли с помощью канатно-спускового устройства.