В селе Подгорном при пожаре пострадала 75-летняя женщина

20.10.2025 | 10:24

В селе Подгорном Мокшанского района при пожаре получила травмы пожилая женщина.

Возгорание произошло на улице Усадьба. Пламя охватило пристрой к частному дому (15 квадратных метров). У последнего обгорела стена на площади 20 квадратных метров.

Пострадала 75-летняя женщина.

«Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в областном ГУ МЧС России.

В ночь на 17 октября при пожаре в селе Потьма Мокшанского района погиб 54-летний мужчина. Он проживал один в деревянном доме на улице Советской.