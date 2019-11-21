21.11.2019 | 15:58

В четверг, 21 ноября, в администрации Пензы прошла комплексная антитеррористическая тренировка. В нее входили учебная эвакуация сотрудников и проверка здания подразделениями полиции на наличие подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Во время тренировки была проверена система оповещения граждан, правоохранительных органов и экстренных служб, отработаны навыки взаимодействия сотрудников муниципалитета и правоохранительных органов при угрозе чрезвычайных ситуаций.

В связи с тренировкой с 9:00 до 12:00 входы в здание - как центральный, с площади Маршала Жукова, так и боковой, со стороны ККЗ «Современник», - были закрыты, а учреждения, ведущие прием граждан, не работали.

«Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. С 12:00 администрация города Пензы работает в повседневном режиме», - сообщили в пресс-службе мэрии.