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Общество | Мэрию Пензы исследовали полицейские с собаками

21.11.2019|15:58
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В четверг, 21 ноября, в администрации Пензы прошла комплексная антитеррористическая тренировка. В нее входили учебная эвакуация сотрудников и проверка здания подразделениями полиции на наличие подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Во время тренировки была проверена система оповещения граждан, правоохранительных органов и экстренных служб, отработаны навыки взаимодействия сотрудников муниципалитета и правоохранительных органов при угрозе чрезвычайных ситуаций.

В связи с тренировкой с 9:00 до 12:00 входы в здание - как центральный, с площади Маршала Жукова, так и боковой, со стороны ККЗ «Современник», - были закрыты, а учреждения, ведущие прием граждан, не работали.

«Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. С 12:00 администрация города Пензы работает в повседневном режиме», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|21.11.2019 16:29|

Жертв много?

Гость|21.11.2019 16:34|

Готовитесь? Правильно, готовьтесь))

Гость|21.11.2019 16:36|

Командир омона при построении своих придурков подгонял их со словами:"шевелитесть мухи дохлые". Как раз шли мимо,смешно смотреть.

Гость|21.11.2019 16:37|

А что в мэрии то? Бояться что местных законодателей через унитаз украдут американцы?

Гость|21.11.2019 16:54|

Ну-ну...

Гость|21.11.2019 17:24|

Наверно скоро всю администрацию повяжут? ОМОН тренируется для этого события?

Гость|21.11.2019 17:24|

Гав-гав!

Гость|21.11.2019 17:31|

Гость писал(a):

Наверно скоро всю администрацию повяжут? ОМОН тренируется для этого события?
Давно пора.

Гость|21.11.2019 17:32|

Гость писал(a):

Наверно скоро всю администрацию повяжут? ОМОН тренируется для этого события?
Самое то место. Ну можно ещё и обладминистрацию охватить.

Имя: Гость
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