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Общество | Пензенским школьникам запретили пользоваться мобильными телефонами

22.11.2019|16:03
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«Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети» - это сообщение теперь слышат родители некоторых пензенских школьников, когда те находятся на занятиях. В ряде средних общеобразовательных учреждений региона детям запретили пользоваться мобильными телефонами.

Разговоры о подобных ограничительных мерах ходят не первый год. Инициаторами выступают федеральные ведомства, контролирующие образование. А в августе 2019 года даже появился специальный документ.

«Были утверждены методические рекомендации по использованию устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях. Эти методические рекомендации в первую очередь были изданы с целью упорядоченного использования мобильных телефонов в школах», - сообщила заместитель начальника управления министерства образования области Юлия Чуркина.

Директора принимают решение самостоятельно - запретить мобильные устройства только на уроках или на переменах тоже. Соответствующие приказы уже подписали некоторые руководители образовательных организаций Пензенской области.

Часть учебных заведений обзавелась специальными ящиками с замками для хранения мобильных устройств. В некоторых аппараты сдают педагогам, многие из которых не желают брать на себя такую материальную ответственность. Телефоны стоят недешево, и в случае пропажи учителю, вероятнее всего, придется платить из своего кармана.

Как заявила многодетная мать Елена Юматова, мобильный телефон - это собственность родителей, а не собственность школ и не собственность ребенка. Соответственно, отбирая телефон, школа нарушает конституционные права родителей и детей.

Их у пензячки четверо. Старший сын получает высшее образование, младшие только готовятся сесть за парты: один в следующем году, другой чуть позже. А вот дочь учится в восьмом классе. Многодетная мать уверена, что ребенок всегда должен быть на связи.

«Случиться в школе может вообще все что угодно. У нас были такие ситуации, когда ребенку стало плохо на занятиях, а педагог не смог адекватно сразу оценить обстановку. И ребенок только после звонка мамы смог получить медицинскую помощь», - пояснила Елена Юматова.

Кстати, есть и те, кто вообще против средств связи в образовательных учреждениях. По их мнению, дети приходят туда учиться, а не болтать по телефону и переписываться с друзьями в социальных сетях.

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Гость|22.11.2019 18:37|

началось!!!! Деток обидели - отобрали игрушки на уроках! мамочки завопили "Ах права ребенка"

Гость|22.11.2019 18:47|

Сначала приручили списывать с интернета, а теперь типа будут за этим следить.

С

Гость|22.11.2019 19:02|

У нас в свое время забирали телефоны только перед уроком. На переменах отдавали. А сейчас школота пошла какая.... у кого круче телефон тот начинает чмырить того у кого не очень. Много таких случаев было.

Гость|22.11.2019 19:03|

если что -учитель позвонит.сколько чп было в школах-учителя не звонили никуда,даже пытались всё скрыть

Гость|22.11.2019 19:14|

Как учились раньше - до появления сотовых телефонов? Неужели постоянный контроль родителей так необходим? В школе за детей отвечают сотрудники школы. Сейчас чуть ли не модным считается гиперопека родителей ("яжемать"), взращивание личностного инфантилизма и детей, и подростков, и юношества.

Гость|22.11.2019 19:28|

Поражают такие мамаши!Как учились мы,наши дети-да и сама эта мамаша?Не было сотиков!В школе есть медпункт в случае проблем с ребенком родителям позвонят!В школу дети ходят получать знания!

Гость|22.11.2019 19:29|

penzainform.ru писал(a):

В ряде средних общеобразовательных учреждений
Почему только в ряде,а не во всех ? Во всех и строго быть с этим надо !

Гость|22.11.2019 19:29|

penzainform.ru писал(a):

«Случиться в школе может вообще все что угодно. У нас были такие ситуации, когда ребенку стало плохо на занятиях, а педагог не смог адекватно сразу оценить обстановку. И ребенок только после звонка мамы смог получить медицинскую помощь», - пояснила Елена Юматова.
А как же она тогда сама жила и ходила в школу без мобильника!!!?????В наше время даже стационарные телефоны были не у всех ,и всё было нормально .Кстати калькуляторами часто запрещали пользоваться,говорили учитесь считать сами.

Гость|22.11.2019 19:32|

И верно телефоны нужно убирать! И ставить глушилки в классах. А кто считает что телефон собственность родителей пусть свою собственность держат дома а не носят в школу.

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Гость|22.11.2019 19:49|

penzainform.ru писал(a):

Как заявила многодетная мать Елена Юматов
яжмать заявила :))) она хоть в школе училась??

пусть детишки ее засунут себе в задницу телефоны, раз собственность. и вытаскивают после школы.

правильно. телефоны запретить в школе. нарушил - родителям штраф 15 суток. а малолетнего дебила в интернат.

быстро мозги встанут когда можно и когда нельзя телефонами трясти

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