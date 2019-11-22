22.11.2019 | 16:03

«Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети» - это сообщение теперь слышат родители некоторых пензенских школьников, когда те находятся на занятиях. В ряде средних общеобразовательных учреждений региона детям запретили пользоваться мобильными телефонами.

Разговоры о подобных ограничительных мерах ходят не первый год. Инициаторами выступают федеральные ведомства, контролирующие образование. А в августе 2019 года даже появился специальный документ.

«Были утверждены методические рекомендации по использованию устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях. Эти методические рекомендации в первую очередь были изданы с целью упорядоченного использования мобильных телефонов в школах», - сообщила заместитель начальника управления министерства образования области Юлия Чуркина.

Директора принимают решение самостоятельно - запретить мобильные устройства только на уроках или на переменах тоже. Соответствующие приказы уже подписали некоторые руководители образовательных организаций Пензенской области.

Часть учебных заведений обзавелась специальными ящиками с замками для хранения мобильных устройств. В некоторых аппараты сдают педагогам, многие из которых не желают брать на себя такую материальную ответственность. Телефоны стоят недешево, и в случае пропажи учителю, вероятнее всего, придется платить из своего кармана.

Как заявила многодетная мать Елена Юматова, мобильный телефон - это собственность родителей, а не собственность школ и не собственность ребенка. Соответственно, отбирая телефон, школа нарушает конституционные права родителей и детей.

Их у пензячки четверо. Старший сын получает высшее образование, младшие только готовятся сесть за парты: один в следующем году, другой чуть позже. А вот дочь учится в восьмом классе. Многодетная мать уверена, что ребенок всегда должен быть на связи.

«Случиться в школе может вообще все что угодно. У нас были такие ситуации, когда ребенку стало плохо на занятиях, а педагог не смог адекватно сразу оценить обстановку. И ребенок только после звонка мамы смог получить медицинскую помощь», - пояснила Елена Юматова.

Кстати, есть и те, кто вообще против средств связи в образовательных учреждениях. По их мнению, дети приходят туда учиться, а не болтать по телефону и переписываться с друзьями в социальных сетях.