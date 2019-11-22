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Общество | Молодые пензенские мастера завоевали золото в финале «Абилимпикса»

22.11.2019|17:35
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В Москве подведены предварительные итоги финала V национального чемпионата «Абилимпикс» - конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Он проходил с 20 по 22 ноября в пяти образовательных организациях столицы. В мастерстве состязались 824 человека из 83 регионов РФ. Лучших выбирали в 30 профессиях.

В финале «Абилимпикса» приняли участие 15 представителей Пензенской области - школьники, студенты и специалисты. Они продемонстрировали свои навыки и умения в 12 компетенциях: «Дизайн персонажей/Анимация», «Фотограф-репортер», «Сборка–разборка электронного оборудования», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Мастер по обработке цифровой информации», «Медицинский и лабораторный анализ», «Зубной техник», «Зубной техник» презентационная, «Обработка текста», «Кондитерское дело», «Кулинарное дело», «Сварочные технологии».

«Представители Пензенской области завоевали золотые медали в нескольких номинациях.

Так, Регина Болмат и Юлия Володина признаны лучшими в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ».

Золота как лучший специалист в компетенции «Сварочные технологии» удостоен Кирилл Танин», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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