21.11.2019 | 18:36

Сумма за отопление в квитанциях жителей малоэтажных домов вновь будет меньше. Принимая во внимание низкое качество строений и высокие нормативы, владельцам таких квартир оказывают финансовую поддержку. Люди заплатят 80% от общей стоимости услуги, оставшиеся средства поступят из муниципальной казны.

Об этом говорили депутаты Пензенской городской думы во время комиссии по бюджету и экономике. В прошлом году на такую компенсацию ушло почти 2,5 миллиона рублей. В 2019-м цифры другие. Для обеспечения данной льготой всех жителей указанных домов необходимо 5,8 млн.

Помощь этой категории граждан оказывается, несмотря на дефицит в бюджете. Брешь в нем пробивают, в частности, судебные издержки. На их погашение из казны тратятся десятки миллионов рублей.

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина рассказала, что благодаря мировым соглашениям с истцами эту статью расходов удалось уменьшить более чем в два раза по сравнению с прошлогодними показателями.

В свою очередь народные избранники обратили ее внимание на положительный опыт в решении проблемы в некоторых российских городов.

«Факторинг мы пока с вами еще не используем, по сути мы плетемся позади других регионов. Факторинг позволит нам, нашим бюджетным учреждениям избежать судебных разбирательств с нашими поставщиками, подрядчиками и избежать штрафных санкций», - пояснил депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов.

Факторинг среди прочего предусматривает решение финансовых споров не с помощью судов, а некоей организацией, которая берет выполнение соглашений между сторонами на себя.