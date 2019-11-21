21.11.2019 | 16:47

Ни любви, ни тоски, ни жалости. В пензенских семьях процветает насилие. Над детьми и женами издеваются мужчины, а порой и мамы распускают руки.

«На 10 месяцев 2019 года на территории области в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 524 преступления. Рост числа преступлений, совершенных на бытовой почве, произошел в 13 районах и городских округах области. Доля тяжких и особо тяжких преступлений, в первую очередь убийств, в этом году выросла», - сообщил начальник областного управления общественной безопасности Николай Сармин.

О насилии в семьях говорили в правительстве региона во время заседания комиссии по профилактике правонарушений.

«За нанесение побоев детям и подросткам 23 родителя привлечены к административной ответственности. Выявлены и поставлены на профилактический учет в подразделениях по делам несовершеннолетних 472 неблагополучных родителя», - отметил и. о. начальника отдела УМВД России по Пензенской области Владислав Листков.

Участники совещания не скрывали: трагедии часто случаются из-за чрезмерного употребления спиртных напитков, в том числе суррогатного алкоголя.

«Только 15 ноября сотрудниками полиции в нескольких местах изъято около двух тысяч бутылок с поддельными акцизными марками. Пресечено 766 правонарушений в сфере незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», - пояснил Николай Сармин.

Обсудили собравшиеся также совместную работу сотрудников МВД и представителей добровольных народных дружин. Их в регионе насчитывается 178, они объединяют свыше двух тысяч человек. Благодаря содействию неравнодушных граждан полицейские с начала года раскрыли 17 преступлений.