21.11.2019 | 08:12

В ночь с 20 на 21 ноября в Пензе окончательно ликвидировали последствия аварии на теплотрассе в микрорайоне Север.

Отопление в 71 жилом доме, трех детских садах и одной школе было отключено из-за порыва на теплосетях на улице Аустрина. Аварию устранили к утру среды, 20 ноября.

Однако из-за промерзания наружных коммуникаций без отопления продолжали оставаться шесть домов на улице Лунинской: двухэтажные многоквартирные и одноэтажные строения блокированной застройки

«К решению проблемы привлечены десять аварийных бригад нескольких ресурсоснабжающих организаций», - сообщили в пресс-службе администрации города.

К 21:00 тепло начали подавать в два дома, к 23:00 – еще в два.

Работы в оставшихся двух домах были затруднены, поскольку в некоторых квартирах отсутствовали хозяева. В итоге представители мэрии отчитались об их подключении после 3:00.

«В настоящее время проблема устранена, тепло поступило во все жилые дома», - заверили в пресс-службе администрации.

Порыв трубы горячего теплоснабжения на указанном участке стал причиной трагедии. В 9:35 19 ноября в яму с кипятком упал автомобиль «Лада-Ларгус». 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

При этом представители ресурсоснабжающей организации заявили, что на данном участке теплотрассы не проводилось никаких ремонтных работ. В 8:30 там побывали с ежедневной плановой проверкой специалисты и не нашли никаких отклонений от нормы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.