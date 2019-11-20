20.11.2019 | 16:25

Тема борьбы с контрафактным алкоголем обсуждалась в правительстве Пензенской области на совместном заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и штаба народных дружин в среду, 20 ноября.

Начальник регионального управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин сообщил, что за 10 месяцев 2019 года полицией пресечено 766 нарушений в сфере оборота алкогольной продукции, изъято более 6,5 тонны спиртосодержащей жидкости.

Чиновник напомнил, что с 1 октября по 1 ноября в регионе проводился месячник по борьбе с контрафактным спиртным.

«Муниципальные образования бодро отрапортовали об итогах и на этом успокоились, по-видимому до следующего месячника. И напрасно. 15 ноября было изъято 2 000 бутылок с поддельными акцизными марками», - доложил Николай Сармин.

Он подчеркнул, что противостояние контрафактному спиртному должно быть ежедневным, с привлечением общественности, в том числе молодежных организаций и волонтеров.

«Тем более что приближаются новогодние праздники, когда фиксируется рост продаж и покупок контрафактного алкоголя», - напомнил чиновник.