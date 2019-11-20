20.11.2019 | 16:36

Объединили силы и исключительно в женском составе приступили к ликвидации юридической безграмотности пензенцев. Во Всероссийский день правовой помощи детям представители различных министерств и ведомств приняли участие в общем приеме. Его провели в здании многофункционального центра оказания услуг.

«Бывают вопросы, связанные с порядком установления отцовства, взысканием алиментов, получением задолженности по алиментам. Бывает и такое, что обращаются опекунские семьи по вопросам предоставления социальных льгот», - сообщила юрист аппарата уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Татьяна Казеева.

Выездной прием двухчасовой. Уже не первый год его организуют сотрудники местного отделения Минюста России.

«Если это устная консультация, значит, это сейчас и здесь. Если разрешение ситуации, вопроса требует определенного времени, какого-то взаимодействия опять же разных органов, то тогда этот вопрос фиксируется и с ним работают в порядке закона об обращениях граждан Российской Федерации», - пояснила Татьяна Казеева.

Максимальный срок, который отводится на рассмотрение обращения, - один месяц.