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Общество | Пять мигрантов незаконно кормили жителей Каменки фастфудом

20.11.2019|11:31
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В Каменке владелец точек быстрого питания нарушил миграционное и трудовое законодательство. Это выявила проверка прокуратуры.

В двух точках, торгующих фастфудом, работали пять граждан Республики Таджикистан без трудовых договоров. У одного из них имелся патент, но срок его действия истек еще два месяца назад, в сентябре.

В отношении владельца точек общепита были возбуждены дела по двум статьям КоАП. Рассмотрев их, Каменский городской суд приостановил функционирование одной из точек на 90 суток, а Государственная инспекция труда в Пензенской области оштрафовала бизнесмена на 5 тысяч рублей.

«Кроме того, прокурор внес индивидуальному предпринимателю представление. В результате с четырьмя иностранцами заключены трудовые договоры. Пятый - с просроченным патентом - от работы отстранен», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|20.11.2019 12:02|

Отбить почки в обезьяннике и депортировать.

Гость|20.11.2019 12:15|

penzainform.ru писал(a):

В Каменке владелец точек быстрого питания нарушил миграционное и трудовое законодательство. Это выявила проверка прокуратуры.
Прокуратуре и в Пензе не мешало проверить все такие точки быстрой ОТРАВЫ

Гость|20.11.2019 12:17|

penzainform.ru писал(a):

В отношении владельца точек общепита были возбуждены дела по двум статьям КоАП. Рассмотрев их, Каменский городской суд приостановил функционирование одной из точек на 90 суток, а Государственная инспекция труда в Пензенской области оштрафовала бизнесмена на 5 тысяч рублей.
penzainform.ru писал(a):
В отношении владельца точек общепита были возбуждены дела по двум статьям КоАП. Рассмотрев их, Каменский городской суд приостановил функционирование одной из точек на 90 суток, а Государственная инспекция труда в Пензенской области оштрафовала бизнесмена на 5 тысяч рублей.
Ну очень "жёстко" и "жестоко"

Гость|20.11.2019 12:18|

Жрите и Травитесь дальше, пожалуйста

Гость|20.11.2019 12:32|

В данном случае правильно сказать не кормила, а травили.

Имя: Гость
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