20.11.2019 | 11:31

В Каменке владелец точек быстрого питания нарушил миграционное и трудовое законодательство. Это выявила проверка прокуратуры.

В двух точках, торгующих фастфудом, работали пять граждан Республики Таджикистан без трудовых договоров. У одного из них имелся патент, но срок его действия истек еще два месяца назад, в сентябре.

В отношении владельца точек общепита были возбуждены дела по двум статьям КоАП. Рассмотрев их, Каменский городской суд приостановил функционирование одной из точек на 90 суток, а Государственная инспекция труда в Пензенской области оштрафовала бизнесмена на 5 тысяч рублей.

«Кроме того, прокурор внес индивидуальному предпринимателю представление. В результате с четырьмя иностранцами заключены трудовые договоры. Пятый - с просроченным патентом - от работы отстранен», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.