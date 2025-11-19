Криминал

Пензячка 2 года зарабатывала деньги на незаконной миграции

В регионе нашли канал незаконной миграции. В его организации подозревают 54-летнюю жительницу Пензы. Она на протяжении двух лет за деньги оформляла фиктивные трудовые договоры с иностранцами как работодатель.

Используя эти подложные документы, мигранты регистрировались, а также продлевали срок своего пребывания на территории России.

Кроме того, пензячка прописывала у себя иностранцев. При этом намерений предоставлять квартирантам помещения у нее не было.

«В ходе обыска, проведенного по месту жительства гражданки, изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении пензячки возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

