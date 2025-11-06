В Пензенской области иностранец попытался подкупить полицейского

06.11.2025 | 20:12

В Пензенской области будут судить 39-летнего гражданина иностранного государства, который попытался подкупить полицейского.

В сентябре на территории Нижнеломовского района инспекторы ДПС остановили автобус, которым управлял обвиняемый. У пассажиров проверили документы, и выяснилось, что 5 человек нарушают режим пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Уже в отделении водитель автобуса попытался дать денег участковому уполномоченному, чтобы тот забыл о случившемся.

Цели иностранец не достиг: полицейский от взятки отказался. Зато сам мужчина стал фигурантом уголовного дела. В ближайшее время оно будет рассмотрено судом, сообщили в областном управлении СКР.

Ранее стало известно, что в Пензенской области на миграционном учете состоит более 16 000 иностранных граждан и лиц без гражданства. Для противодействия незаконной миграции и профилактики правонарушений в среде мигрантов регулярно проводят проверки по их местам жительства и работы.