Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 ноя 2019|09:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  71.24  |  $  64.29

Общество | Четверо эвакуированных из Ирака детей будут жить в Пензенской области

20.11.2019|08:48
Печать

В Пензенскую область прибудут четверо эвакуированных из Ирака детей. Здесь они будут жить под опекой бабушки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Елену Столярову.

По словам пензячки, ее дочь переехала в Ирак в возрасте 27 лет с одним ребенком, когда было «тихое, мирное время». Сейчас у нее уже пятеро детей (в Россию привезли только четверых, поскольку еще одного найти не удалось), старшему из которых 8 лет, младшему – 1 год и 7 месяцев.

Отец детей родом из Ирака, а мать в настоящий момент находится в тюрьме Багдада за нелегальное пересечение границы.

«Мы помогали оформлять опекунские документы... Некоторые дети были рождены за пределами РФ, поэтому нужно было здесь оформить свидетельства о рождении детей, подобрать опекуна, проверить условия бабушки. Мы должны были быть уверенными, что бабушка справится с процессом адаптации, реабилитации этих детей, воспитанием этих детей. Бабушка очень настойчиво готовилась, занималась. Мы, в чем была необходима помощь, оказывали ее… Все процедурные вопросы решены, теперь вопрос в воспитании этих детей. Нужно будет, в первую очередь, заняться их обучением», - цитирует РИА «Новости» Елену Столярову.

Для старших детей (8 и 6 лет) поначалу организуют домашнее обучение. Педагоги будут посещать их, пока они не адаптируются к новым условиям жизни.

«Дети оказались в совершенно другой ситуации, они были с мамой, теперь они будут с бабушкой и дедушкой, некоторые дети их вообще еще ни разу не видели. Естественно, будут помогать психологи, будут помогать педагоги, естественно, органы местного самоуправления будут помогать с точки зрения адаптации, реабилитации, лечения детей», - заявила детский омбудсмен.

В настоящее время дети находятся в Москве. Там они пройдут медицинское обследование. Если проблем со здоровьем не выявят, детей привезут в опекунскую семью.

0
0
0
0
 
Гость|20.11.2019 08:56|

penzainform.ru писал(a):

Елену Столярову
Елена Алексеевна, вы лицемер и циник.

Гость|20.11.2019 08:58|

мама с папой случаем не в запрещенной в России организации суетились?

Гость|20.11.2019 09:17|

С мордовской демографией переименуем нашу столицу в Тегирак!

Гость|20.11.2019 09:23|

Как уже надоела эта Старушенция Столярова! Сколько ещё она при должности будет?

Гость|20.11.2019 09:24|

Гость писал(a):

мама с папой случаем не в запрещенной в России организации суетились?
А где ещё? Детки вырастут и им объяснят,где и почему мамапапа.

Гость|20.11.2019 09:28|

а зачем этот мусор нужен

Гость|20.11.2019 09:32|

А может ли объяснить госпожа Столярова русскую пословицу:Что означает пословица «Яблоко от яблони недалеко падает»?

Гость|20.11.2019 09:36|

Дети - это будущие (раб)очие руи и они нужны,а мусор-отработка - это (Мы)- пенсионеры.У пенсионеров наши депутаты отнимут деньги на льготах и прибавят во таким брошенкам.

Гость|20.11.2019 09:36|

вот радость то.

Хотя попам теперь проблема, как их в мощепоклонников перевернуть.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!