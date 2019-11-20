20.11.2019 | 08:48

В Пензенскую область прибудут четверо эвакуированных из Ирака детей. Здесь они будут жить под опекой бабушки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Елену Столярову.

По словам пензячки, ее дочь переехала в Ирак в возрасте 27 лет с одним ребенком, когда было «тихое, мирное время». Сейчас у нее уже пятеро детей (в Россию привезли только четверых, поскольку еще одного найти не удалось), старшему из которых 8 лет, младшему – 1 год и 7 месяцев.

Отец детей родом из Ирака, а мать в настоящий момент находится в тюрьме Багдада за нелегальное пересечение границы.

«Мы помогали оформлять опекунские документы... Некоторые дети были рождены за пределами РФ, поэтому нужно было здесь оформить свидетельства о рождении детей, подобрать опекуна, проверить условия бабушки. Мы должны были быть уверенными, что бабушка справится с процессом адаптации, реабилитации этих детей, воспитанием этих детей. Бабушка очень настойчиво готовилась, занималась. Мы, в чем была необходима помощь, оказывали ее… Все процедурные вопросы решены, теперь вопрос в воспитании этих детей. Нужно будет, в первую очередь, заняться их обучением», - цитирует РИА «Новости» Елену Столярову.

Для старших детей (8 и 6 лет) поначалу организуют домашнее обучение. Педагоги будут посещать их, пока они не адаптируются к новым условиям жизни.

«Дети оказались в совершенно другой ситуации, они были с мамой, теперь они будут с бабушкой и дедушкой, некоторые дети их вообще еще ни разу не видели. Естественно, будут помогать психологи, будут помогать педагоги, естественно, органы местного самоуправления будут помогать с точки зрения адаптации, реабилитации, лечения детей», - заявила детский омбудсмен.

В настоящее время дети находятся в Москве. Там они пройдут медицинское обследование. Если проблем со здоровьем не выявят, детей привезут в опекунскую семью.