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Общество | В Пензенской области усовершенствуют работу с неблагополучными семьями

19.11.2019|10:13
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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся во вторник, 19 ноября, депутаты озаботились профилактикой семейного неблагополучия.

Старший помощник прокурора Пензенской области Надежда Зубкова подчеркнула, что выявление семейного неблагополучия, жестокости по отношению к детям, а также правонарушений со стороны несовершеннолетних - ключевые задачи.

Она доложила, что в регионе создана единая система информационного обмена и учета в сфере профилактики в семьях, находящихся в социально опасном положении, - ДЕСОП. Однако на практике наблюдаются сложности во взаимоотношениях различных учреждений, имеющих собственные информационные банки данных, не включенные в систему. В итоге такое положение дел негативно сказывается на результатах профилактики.

С принятием изменений в законодательстве порядок функционирования системы ДЕСОП определяет правительство Пензенской области. Полномочия по ее ведению закрепляются за районными и городскими комиссиями по делам несовершеннолетних. Исключением является Пенза - в ней эти функции возложены на районные комиссии. Координирующая роль возлагается на областную КДН.

В законе отдельным пунктом отмечается, что информация, которая содержится в банке данных, используется исключительно в интересах несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. К этим сведениям применяются требования о защите персональных данных.

Депутаты приняли изменения в законодательстве единогласно.

Тему профилактики семейного благополучия не раз поднимал губернатор Иван Белозерцев. В частности, 18 ноября он озвучил проблему издевательств над детьми в приемных семьях.

Он напомнил о том, как в Москве приемная мать истязала трех детей, и потребовал усилить контроль в этой сфере.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|19.11.2019 10:46|

да потому, что за приемными семьями никто не следит, а если следят, то формально. Придут побеседуют с опекунами, проверят где спит ребенок и дело сделано - отчет написан. А нужно просто психологу провести тест с ребенком, а потом делать вывод.Дело ни где ребенок спит и сидит, а дело как ребенок себя чувствует в семье!!!!

Гость|19.11.2019 11:05|

Врете вы все! Разве в скрепной России могут плохо относиться к приемным детям? Это только в Америке. Я сам по телевизору видел.

Имя: Гость
Комментарий:

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