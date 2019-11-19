На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся во вторник, 19 ноября, депутаты озаботились профилактикой семейного неблагополучия.
Старший помощник прокурора Пензенской области Надежда Зубкова подчеркнула, что выявление семейного неблагополучия, жестокости по отношению к детям, а также правонарушений со стороны несовершеннолетних - ключевые задачи.
Она доложила, что в регионе создана единая система информационного обмена и учета в сфере профилактики в семьях, находящихся в социально опасном положении, - ДЕСОП. Однако на практике наблюдаются сложности во взаимоотношениях различных учреждений, имеющих собственные информационные банки данных, не включенные в систему. В итоге такое положение дел негативно сказывается на результатах профилактики.
С принятием изменений в законодательстве порядок функционирования системы ДЕСОП определяет правительство Пензенской области. Полномочия по ее ведению закрепляются за районными и городскими комиссиями по делам несовершеннолетних. Исключением является Пенза - в ней эти функции возложены на районные комиссии. Координирующая роль возлагается на областную КДН.
В законе отдельным пунктом отмечается, что информация, которая содержится в банке данных, используется исключительно в интересах несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. К этим сведениям применяются требования о защите персональных данных.
Депутаты приняли изменения в законодательстве единогласно.
Тему профилактики семейного благополучия не раз поднимал губернатор Иван Белозерцев. В частности, 18 ноября он озвучил проблему издевательств над детьми в приемных семьях.
Он напомнил о том, как в Москве приемная мать истязала трех детей, и потребовал усилить контроль в этой сфере.
да потому, что за приемными семьями никто не следит, а если следят, то формально. Придут побеседуют с опекунами, проверят где спит ребенок и дело сделано - отчет написан. А нужно просто психологу провести тест с ребенком, а потом делать вывод.Дело ни где ребенок спит и сидит, а дело как ребенок себя чувствует в семье!!!!