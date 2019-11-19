19.11.2019 | 10:13

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся во вторник, 19 ноября, депутаты озаботились профилактикой семейного неблагополучия.

Старший помощник прокурора Пензенской области Надежда Зубкова подчеркнула, что выявление семейного неблагополучия, жестокости по отношению к детям, а также правонарушений со стороны несовершеннолетних - ключевые задачи.

Она доложила, что в регионе создана единая система информационного обмена и учета в сфере профилактики в семьях, находящихся в социально опасном положении, - ДЕСОП. Однако на практике наблюдаются сложности во взаимоотношениях различных учреждений, имеющих собственные информационные банки данных, не включенные в систему. В итоге такое положение дел негативно сказывается на результатах профилактики.

С принятием изменений в законодательстве порядок функционирования системы ДЕСОП определяет правительство Пензенской области. Полномочия по ее ведению закрепляются за районными и городскими комиссиями по делам несовершеннолетних. Исключением является Пенза - в ней эти функции возложены на районные комиссии. Координирующая роль возлагается на областную КДН.

В законе отдельным пунктом отмечается, что информация, которая содержится в банке данных, используется исключительно в интересах несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. К этим сведениям применяются требования о защите персональных данных.

Депутаты приняли изменения в законодательстве единогласно.

Тему профилактики семейного благополучия не раз поднимал губернатор Иван Белозерцев. В частности, 18 ноября он озвучил проблему издевательств над детьми в приемных семьях.

Он напомнил о том, как в Москве приемная мать истязала трех детей, и потребовал усилить контроль в этой сфере.