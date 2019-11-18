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Общество | Губернатор предложил чаще проверять приемные семьи

18.11.2019|10:10
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В понедельник, 18 ноября, на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев озвучил проблему издевательств над детьми в приемных семьях.

Он напомнил о случае, произошедшем в Москве и получившем широкую огласку: приемная мать истязала трех детей.

Иван Белозерцев поинтересовался у министра образования Александра Воронкова, какие меры в этой сфере приняты в Пензенской области.

«В каждом районе у нас имеется специалист по опеке и попечительству. Прежде чем взять детей, родители проходят психолого-педагогическое тестирование, у нас одно из лучших обучений таких родителей. Проверку жизни и деятельности детей проводят два раза в год, в этом году мы уже дали команду провести ее заблаговременно», - отчитался министр.

Однако губернатору ответ не понравился.

«Вы не спланировали эту работу, я вижу. Если я был в отпуске, это не дает вам возможность расслабляться. Негативный случай произошел в другом регионе, но вы должны были в этот же вечер собраться и спланировать работу, пригласить уполномоченного по правам ребенка, мам из приемных семей, которые показывают пример в воспитании детей. Вместе проговорили, посетили семьи, посмотрели, как дети занимаются в школе, в каких условиях они проживают, какие у них результаты в школе, записаны ли они в какие-то кружки, нуждаются ли в помощи», - пояснил губернатор.

Детский омбудсмен Елена Столярова сообщила, что в Пензенской области таких «диких» ситуаций не зафиксировано. По ее словам, было 15 случаев возвращения детей из приемных семей, но причины разные, в том числе болезнь опекуна.

«Здесь никто охоту на ведьм устраивать не собирается. Мы доверяем этим приемным семьям, мы им благодарны. Наша задача - оказывать им помощь, поддержку, они от государства получают финансирование от 10 000 рублей и выше.

Но есть и другая задача. Могут быть отдельные семьи, где происходит то, что произошло в регионе, о котором я говорю. Чтобы этого не было, должно быть сопровождение. Семья умело скрывала то, что там происходит с детьми. Чтобы у нас душа не болела, может быть, не два раза в год, а чаще проводить проверки», - предложил Иван Белозерцев.

Он дал поручение зампреду правительства Олегу Ягову тщательно проанализировать ситуацию с приглашением специалистов и всех заинтересованных лиц.

«Собирайтесь, приглашайте, посещайте, меняйте методику работы, подходы. Если ребенку комфортно, он хорошо учится, ну не двойки по крайней мере, хорошо. В целом у нас все хорошо, только все же возникают такие случаи, когда потом дети страдают», - резюмировал глава региона.

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Гость|18.11.2019 10:42|

penzainform.ru писал(a):

«Вы не спланировали эту работу, я вижу. Если я был в отпуске, это не дает вам возможность расслабляться. Негативный случай произошел в другом регионе, но вы должны были в этот же вечер собраться и спланировать работу, пригласить уполномоченного по правам ребенка, мам из приемных семей, которые показывают пример в воспитании детей. Вместе проговорили, посетили семьи, посмотрели, как дети занимаются в школе, в каких условиях они проживают, какие у них результаты в школе, записаны ли они в какие-то кружки, нуждаются ли в помощи», - пояснил губернатор.
И это говорит чиновник допустивший Чемодановку ,бардак во всех сферах города и области ,проблемные стройки,общественный транспорт,медицина,кумовство и др.Пока ,впрочем как и всегда,слышны только пустые речи,реальные дела то где?

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