19.11.2019 | 17:43

Пензенцы сделали свой выбор. Больше 30 000 человек, участвовавших в голосовании за благоустройство той или иной общественной территории, считают, что в первую очередь нужно сделать привлекательной и комфортной Фонтанную площадь.

«На деньги благотворителей и спонсоров начата реконструкция самой чаши, второй этап начнем реализовывать уже в ноябре. Общая площадь благоустройства составит почти 1,5 гектара. Мы рассчитываем оба этапа завершить в августе 2020 года. Надеемся, что 1 сентября мы сможем торжественно открыть Фонтанную площадь в ее новом облике», - сообщил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

На втором месте у горожан оказался сквер рядом с дворцом единоборств «Воейков», третью строчку заняла территория у Арбековских прудов.

«Пенза расширяется, хорошеет, поэтому мы и голосуем, чтобы она была еще краше», - отметил горожанин Юрий Максимов.

Помимо общественных территорий продолжат благоустраивать и дворы. Отбор уже начался. Правда, их количество в 2020-м будет меньше, чем в 2019-м.

«При этом, потратив на благоустройство каждого двора большее количество денег, произведя более комплексные работы, мы можем с учетом большего количества денег, выделяемых на одну площадку, отремонтировать в том числе и большие дворы больших придомовых территорий», - пояснил Андрей Лузгин.

Таких будет в каждом районе Пензы по два.