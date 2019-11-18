18.11.2019 | 10:21

В воскресенье, 17 ноября, в Заречном иерей Виктор Сторожев представил новый эскизный проект храма Преподобного Серафима Саровского, ранее именовавшегося церковью Рождества Христова.

Строительство самого большого зареченского храма планируется возобновить в апреле 2020 года. Сейчас заканчивается разработка проекта, над которым трудятся специалисты московского проектного бюро «Центр православного зодчества».

По новому проекту высота двухкупольного здания составит 38 метров, площадь - 550 квадратных метров. Церковь сможет вмещать до 1 200 человек. Она будет крестообразной формы с колокольней над главным входом.

Здание возведут на построенном в 2015 году цокольном этаже, где сейчас совершаются богослужения. В будущем здесь обустроят малый нижний храм с крестильней, библиотекой, трапезной и дополнительными помещениями.

«После завершения строительства на прихрамовой территории будет разбит сквер с четырьмя аллеями, детской площадкой, зоной отдыха и автостоянкой. Также в планах - возведение духовно-просветительского центра», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.