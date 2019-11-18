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Общество | Строительство самого большого храма в Заречном возобновят в апреле

18.11.2019|10:21
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В воскресенье, 17 ноября, в Заречном иерей Виктор Сторожев представил новый эскизный проект храма Преподобного Серафима Саровского, ранее именовавшегося церковью Рождества Христова.

Строительство самого большого зареченского храма планируется возобновить в апреле 2020 года. Сейчас заканчивается разработка проекта, над которым трудятся специалисты московского проектного бюро «Центр православного зодчества».

По новому проекту высота двухкупольного здания составит 38 метров, площадь - 550 квадратных метров. Церковь сможет вмещать до 1 200 человек. Она будет крестообразной формы с колокольней над главным входом.

Здание возведут на построенном в 2015 году цокольном этаже, где сейчас совершаются богослужения. В будущем здесь обустроят малый нижний храм с крестильней, библиотекой, трапезной и дополнительными помещениями.

«После завершения строительства на прихрамовой территории будет разбит сквер с четырьмя аллеями, детской площадкой, зоной отдыха и автостоянкой. Также в планах - возведение духовно-просветительского центра», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Источник — фото с сайта пензенская-епархия.рф
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Гость|18.11.2019 10:59|

нашли бюджетные деньги на поповский торговый центр?

Гость|18.11.2019 11:09|

верующих не хватит

Гость|18.11.2019 11:12|

туда ходят те кому за60 они кончаються

Гость|18.11.2019 11:22|

а зачем это всё

Гость|18.11.2019 11:46|

зачем новости о секте?

Гость|18.11.2019 11:50|

penzainform.ru писал(a):

После завершения строительства на прихрамовой территории будет разбит сквер с четырьмя аллеями, детской площадкой, зоной отдыха и автостоянкой. Также в планах - возведение духовно-просветительского центра
нефиговые замашки у жрецов.

А еще мойка, ресторан.. как в ХХС !

И все это конечно, за бюджетные деньги, откуда у бедных попиков свои финансы.

Гость|18.11.2019 11:52|

а для кого это всё нищему народу это не нужно

Гость|18.11.2019 11:59|

А может лучше больницу построить?

Или бесплатный ФОК ?

Гость|18.11.2019 12:07|

может лучше больницу. и врачей туда посадить, которые лечат. а не попу просиживают. где бы таких найти

Имя: Гость
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