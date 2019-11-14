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Общество | В Заречном переименованный храм будут строить по новому проекту

14.11.2019|12:47
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Во вторник, 17 ноября, в Заречном состоится презентация нового проекта храма, на строительство которого с 2010 года собрано более 19 млн рублей. До 2018 года он назывался храмом Рождества Христова, теперь именуется в честь преподобного Серафима Саровского.

В 8:30 в строящемся храме на улице Заречной пройдет Божественная литургия, которую совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. После ее окончания священник Виктор Сторожев представит прихожанам новый проект здания.

Согласно первоначальному замыслу, на возведение храма требовалось 55 млн рублей.

«Храм Рождества Христова должен был стать самым высоким зданием в Заречном - 45 метров, звон его колоколов мог быть слышен даже в Пензе. На первом этаже были запланированы алтарная часть и крестильная, на втором этаже - постоянные богослужения. Пока в храме построен один цокольный этаж», - напоминает портал «Заречье сегодня».

Теперь за работу берется компания «Центр православного зодчества». В течение месяца там должны разработать эскизный проект храма и прилегающей территории.

«В первом квартале 2020 года планируется завершить разработку проектной и рабочей документации, что даст возможность весной возобновить строительство храма», - сообщается на сайте Пензенской епархии.

Источник — фото с сайта пензенская-епархия.рф
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Гость|14.11.2019 13:37|

Правильно, закрытый город, нужно переименовать, чтобы никто не догадался!

Гость|14.11.2019 13:41|

А постройку этого ТЦ секты РПЦ МП, тоже, как восстановление исторической "справедливости" проводите?

Гость|14.11.2019 13:43|

Хороший трц по продаже веры и атрибутов получится.

Имя: Гость
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