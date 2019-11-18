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Общество | Пензенский Роспотребнадзор собрался проверять несуществующие объекты

18.11.2019|09:37
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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области нарушалось законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан. Это обнаружила прокурорская проверка.

Так, заявление жителя Пензы об обустройстве разгрузочной площадки возле многоэтажного дома на улице Суворова было оставлено без внимания - ответа горожанин не получил. Аналогичные нарушения выявлены и при рассмотрении других обращений, поступивших в управление.

Кроме того, проект плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год был составлен с нарушениями. Более того, в него были включены два хозяйствующих субъекта, прекративших свою деятельность.

«По результатам прокурорского вмешательства управление незамедлительно приняло меры по устранению нарушений. Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|18.11.2019 10:31|

Расстреливать за такое.

Имя: Гость
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