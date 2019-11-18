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Общество | Малоимущие пензенцы получили 1,6 млн на оборудование для цифрового ТВ

18.11.2019|09:59
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Региональное министерство труда, соцзащиты и демографии рассказало, сколько бюджетных денег было потрачено на то, чтобы предоставить малоимущим жителям Пензенской области доступ к цифровому телевещанию.

Компенсационные выплаты на приобретение оборудования для подключения к цифровому ТВ выделяли семьям и одиноким гражданам, среднедушевой доход которых составлял менее 150% величины прожиточного минимума за III квартал прошлого года (13 359 рублей).

За счет бюджетных средств компенсировалась покупка одной цифровой приставки стандарта DVB-T2, антенны дециметрового диапазона или телевизора на одно домохозяйство. При этом сумма выплаты не могла превышать 1 000 рублей.

«Прием документов на возмещение затрат осуществлялся до 31 октября включительно. Единовременную материальную помощь получили 1 742 человека, средний размер выплаты составил 946 рублей», - сообщили в региональном минтруде.

Из бюджета Пензенской области на эти цели направили 1 млн 647 тыс. рублей.

Отметим: в ночь с 18 на 19 ноября областной радиотелевизионный передающий центр будет перенастраивать сети цифрового эфирного телевещания. Из-за этого может произойти сброс настроек у пользователей. Для тех, у кого возникнут проблемы, с 18 ноября начнет работать горячая линия. Звонить по номерам 8 (8412) 66-03-40 и 8(8412) 66-00-45 можно в период с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

Источник — Фото Pixabay.com
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Гость|18.11.2019 10:27|

А бомжикам по телевизору?

Имя: Гость
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