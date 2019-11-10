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Общество | Пензенцев предупредили о перенастройке цифрового вещания

10.11.2019|10:31
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В ночь с 18 на 19 ноября областной радиотелевизионный передающий центр будет проводить технические работы по перенастройке сети цифрового эфирного телевещания.

Из-за этого может произойти сброс настроек на некоторых моделях приемников.

«В таком случае зрителям необходимо просто провести перенастройку телеканалов. Достаточно запустить автопоиск телеканалов на приемном оборудовании. Также можно провести настройку телеканалов в ручном режиме», - предупредила пресс-служба регионального правительства.

Для тех, у кого все же возникнут вопросы, с 18 ноября начнет работать горячая линия. Звонить по номерам 8 (8412) 66-03-40 и 8(8412) 66-00-45 можно в период с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

«В случае необходимости волонтеры помогут пожилым одиноким людям перенастроить цифровое оборудование», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|10.11.2019 11:24|

меня и аналог устраивал проблем не было

Гость|10.11.2019 11:25|

от лишних денег

Гость|10.11.2019 11:33|

Постоянно сбрасываются каналы. Людям в возрасте сложно с этим справиться. Они перестают ориентироваться где какой канал. Приходится приезжать и настраивать как было. Одно время каналы каждый день перемешивались. Родители вынесли мозг

Гость|10.11.2019 11:42|

Походу готовят ТВ ЭКСПРЕСС к врезкам в канал ОТР.

Имя: Гость
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