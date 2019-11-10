10.11.2019 | 10:31

В ночь с 18 на 19 ноября областной радиотелевизионный передающий центр будет проводить технические работы по перенастройке сети цифрового эфирного телевещания.

Из-за этого может произойти сброс настроек на некоторых моделях приемников.

«В таком случае зрителям необходимо просто провести перенастройку телеканалов. Достаточно запустить автопоиск телеканалов на приемном оборудовании. Также можно провести настройку телеканалов в ручном режиме», - предупредила пресс-служба регионального правительства.

Для тех, у кого все же возникнут вопросы, с 18 ноября начнет работать горячая линия. Звонить по номерам 8 (8412) 66-03-40 и 8(8412) 66-00-45 можно в период с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

«В случае необходимости волонтеры помогут пожилым одиноким людям перенастроить цифровое оборудование», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе.