17.11.2019 | 11:12

Видно, что все не так давно покрасили, но детям от этого не веселее. Качели советских времен, разрушающиеся спортивные элементы - так выглядят многие игровые площадки на Западной Поляне.

Жителям окрестных домов не повезло, они не попали в программу «Формирование современной городской среды». В ее рамках приводили в порядок 35 пензенских дворов. Люди имели возможность решить, какие виды работ им необходимы. Деньги из бюджета выделялись на условиях софинансирования: жители должны были заплатить не меньше 5 процентов от стоимости. И чаще всего они думали о юных горожанах.

«Из тридцати пяти дворовых территорий жители двадцати одной приняли решение о необходимости обустройства детских игровых площадок. То есть в Пензе у нас по результатам этой программы добавилась еще 21 детская игровая площадка», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Утин.

Сейчас работы по установке комплексов в городе уже завершены. Одной из последних появилась площадка для малышей на Бородина, 17. Цена такой красоты - 1 миллион рублей.

У жителей был выбор: сложиться по 5 процентов от стоимости работ и получить вариант поскромнее или дать денег больше, но установить прекрасный аттракцион. Горожане предпочли последнее. Устали от того, что детям много лет негде было играть.

«Здесь раньше были баллоны резиновые, вон там они выкопанные лежат, и старая социалистическая «змейка». И все. То мы выкинули, а сюда сделали вот этот комплекс», - рассказала председатель ТСЖ «Луч» Нина Салитова.

Также в 2019-м несколько детских площадок в Пензе обновились не целиком, а получили дополнительные игровые элементы.