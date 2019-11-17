17.11.2019 | 11:11

В субботу, 16 ноября, губернатор Иван Белозерцев побывал на строительной площадке Спасского кафедрального собора. Он оценил благоустройство прилегающих территорий.

По его мнению, зоны у храма должны быть максимально интегрированы в окружающее пространство, удобны и безопасны для людей всех возрастов: мам с колясками, детей на велосипедах, пожилых пешеходов.

«Для этого территорию нужно оснастить пандусами, дорожками, малыми архитектурными формами, предусмотреть установку необходимого количества световых опор», - пояснил губернатор.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что по поручению Ивана Белозерцева к началу декабря у собора включат освещение.

В августе глава региона заявлял, что площадь у храма должна стать «топовой территорией притяжения» не только для горожан, но и для туристов.