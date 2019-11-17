Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 ноя 2019|11:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  70.99  |  $  64.24

Общество | К началу декабря на площади у Спасского собора включат освещение

17.11.2019|11:11
Печать

В субботу, 16 ноября, губернатор Иван Белозерцев побывал на строительной площадке Спасского кафедрального собора. Он оценил благоустройство прилегающих территорий.

По его мнению, зоны у храма должны быть максимально интегрированы в окружающее пространство, удобны и безопасны для людей всех возрастов: мам с колясками, детей на велосипедах, пожилых пешеходов.

«Для этого территорию нужно оснастить пандусами, дорожками, малыми архитектурными формами, предусмотреть установку необходимого количества световых опор», - пояснил губернатор.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что по поручению Ивана Белозерцева к началу декабря у собора включат освещение.

В августе глава региона заявлял, что площадь у храма должна стать «топовой территорией притяжения» не только для горожан, но и для туристов.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.11.2019 11:35|

penzainform.ru писал(a):

предусмотреть установку необходимого количества световых опор», - пояснил губернатор.
Но эта же организация отделена от государства в 1918г.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!