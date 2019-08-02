02.08.2019 | 13:27

В пятницу, 2 августа, в Пензу прибыла делегация из Саратова. Гостям показали достопримечательности города, среди которых - строящийся Спасский кафедральный собор.

«Собор в 1934 году был до основания разрушен. Здесь была площадь Советская, сейчас Соборная. Здесь у нас есть и Памятник борцам революции. Видите, как у нас все толерантно: храм был снесен, а памятник остался, и мы его ремонтируем», - рассказал делегации губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По его словам, на территории вокруг храма не будет заборов. Рядом расположится детская площадка, для которой уже приобретены и скоро будут установлены игровые элементы.

«Скамеечки мы не предполагаем по известным причинам. Скамейки будут в Лермонтовском сквере. Здесь будет комфортно отдыхать людям разного возраста, это будет топовая территория притяжения граждан», - пояснил губернатор.

Также Иван Белозерцев рассказал о строящейся дороге к храму от улицы Кирова, планируемом ремонте улицы Белинского и парковке, которая там появится, газонах вокруг собора с автоматическим поливом и балясинах по периметру склона за храмом.

Кроме того, он показал гостям, где будет установлен памятник Матери - рядом с собором со стороны улицы Московской.

По итогам голосования за эскиз памятника материнству победила работа «Мать и дитя», автором которой является Георгий Курдов, уроженец Пензы, ныне живущий и работающий в Москве. В голосовании участвовали свыше 1 400 пензенцев, из которых данный вариант выбрали более 800 человек.