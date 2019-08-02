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Общество | Площадь у Спасского собора станет «топовой территорией притяжения»

02.08.2019|13:27
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В пятницу, 2 августа, в Пензу прибыла делегация из Саратова. Гостям показали достопримечательности города, среди которых - строящийся Спасский кафедральный собор.

«Собор в 1934 году был до основания разрушен. Здесь была площадь Советская, сейчас Соборная. Здесь у нас есть и Памятник борцам революции. Видите, как у нас все толерантно: храм был снесен, а памятник остался, и мы его ремонтируем», - рассказал делегации губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По его словам, на территории вокруг храма не будет заборов. Рядом расположится детская площадка, для которой уже приобретены и скоро будут установлены игровые элементы.

«Скамеечки мы не предполагаем по известным причинам. Скамейки будут в Лермонтовском сквере. Здесь будет комфортно отдыхать людям разного возраста, это будет топовая территория притяжения граждан», - пояснил губернатор.

Также Иван Белозерцев рассказал о строящейся дороге к храму от улицы Кирова, планируемом ремонте улицы Белинского и парковке, которая там появится, газонах вокруг собора с автоматическим поливом и балясинах по периметру склона за храмом.

Кроме того, он показал гостям, где будет установлен памятник Матери - рядом с собором со стороны улицы Московской.

По итогам голосования за эскиз памятника материнству победила работа «Мать и дитя», автором которой является Георгий Курдов, уроженец Пензы, ныне живущий и работающий в Москве. В голосовании участвовали свыше 1 400 пензенцев, из которых данный вариант выбрали более 800 человек.

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Гость|02.08.2019 13:48|

penzainform.ru писал(a):

Видите, как у нас все толерантно: храм был снесен, а памятник остался, и мы его ремонтируем», - рассказал делегации губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Толерантно, говорите... Ну, что бы было совсем толерантно, осталось Вам, господин губернатор, гейпарад провести на Соборной площади.

Гость|02.08.2019 13:49|

Иван Александрович, а почему вы не показали "гостям", отнятый у детей, храм им. Дзержинского?

Гость|02.08.2019 13:51|

penzainform.ru писал(a):

храм был снесен,
о как! уже "снесен". а куда исчезло обычное мощепоклонническое лживое скуление про взорванный храмик?

Гость|02.08.2019 14:08|

иван Александрович, и даже речные трамвайчики будут резать водную гладь Суры?

Гость|02.08.2019 14:14|

Он телефон не знает

Гость|02.08.2019 14:16|

Долгострой. По всему городу один долгострой. Нет ни новых дорог, ни отремонтированных мостов, ни цирка, ни набережной, ни смотровой, ни храма. Даже показать гостям из года в год нового нечего

Гость|02.08.2019 14:18|

penzainform.ru писал(a):

«Скамеечки мы не предполагаем по известным причинам.
А где же на детской площадке будут сидеть мамочки с колясками?

Гость|02.08.2019 14:19|

Началось в колхозе утро. Всё вспомнят,и трамвайчики,и бордюры-танк обязательно. Заезженная пластинка.

Гость|02.08.2019 14:24|

penzainform.ru писал(a):

По итогам голосования за эскиз памятника материнству победила работа «Мать и дитя», автором которой является Георгий Курдов, уроженец Пензы, ныне живущий и работающий в Москве. В голосовании участвовали свыше 1 400 пензенцев, из которых данный вариант выбрали более 800 человек.
Это памятник арабским беженцам? Других ассоциаций он не вызывает...

Гость|02.08.2019 14:40|

Ну а что, забора не будет - уже прорыв. Почти как в Риме )

Гость|02.08.2019 14:46|

А промышленностью положено губернатору заниматься. На промышленность он наплевал.

Гость|02.08.2019 14:51|

Гость писал(a):

Ну а что, забора не будет - уже прорыв. Почти как в Риме )
Забор вокруг Белого дома в США станет выше и неприступнее.

В настоящий момент для проведения работ по переустройству территорию Белого дома огородили сплошным баннерным ограждением, на котором красуются проектные изображения будущего забора.

Инициатором установки нового ограждения стала Секретная служба США, отвечающая за охрану президентской резиденции. Проект был начат еще в 2014 году. Его главной задачей являлось сохранение видимости Белого дома для окружающих и одновременное с этим повышение уровня его безопасности.

Забор вырастет с двух метров до четырех

Гость|02.08.2019 14:52|

По каким и кому известным причинам не будет скамеек? И кому эти причины известны? Может быть нам тоже станут известными эти причины?

Гость|02.08.2019 14:55|

Гость писал(a):

Долгострой. По всему городу один долгострой. Нет ни новых дорог, ни отремонтированных мостов, ни цирка, ни набережной, ни смотровой, ни храма. Даже показать гостям из года в год нового нечего
1000 семей-дольщиков маются без жилья, а этим попам новый тц доделывают...

Имя: Гость
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