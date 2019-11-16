16.11.2019 | 16:37

У учащихся старших классов школы № 47 Пензы массово взяли показания. Таким образом полицейские начали урок правовой грамотности в этом учебном заведении.

После того как подростки заполнили анкеты, в которых им предлагалось ответить на ряд юридических вопросов, преподаватели в погонах приступили к устранению пробелов в их знаниях. В частности, пояснили, чем грозит даже, казалось бы, несущественный проступок.

«В результате постановки на учет по делам несовершеннолетних репутация уже в чем-то испорчена, так как данная информация заносится в базу и далее уже и не на любую работу можно трудоустроиться, и поступить в вуз», - сообщила инспектор по делам несовершеннолетних УМВД РФ по г. Пензе Елена Савцова.

Кроме того, школьникам напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также разъяснили другие пункты законодательства, которые изначально были включены в список вопросов и вызвали трудности у подростков.

«В анкетировании были представлены задачи практически по всем видам ответственности: административной, гражданской, уголовной и дисциплинарной. Задачи были нестандартные, детям понравилось их решать. Самое главное, что, зная законы, каждый ребенок способен себя уберечь от той опасности, которая может встретиться на пути», - пояснила учитель обществознания Татьяна Башкирова.

«Нам это обязательно знать, потому что незнание закона не освобождает от ответственности, в каком бы ты возрасте ни был», - отметил ученик школы Глеб Субочев.