15.11.2019 | 09:37

В пятницу, 22 ноября, с 15:30 до 16:45 жители Пензенской области смогут лично обратиться к первому заместителю руководителя регионального следственного управления СКР Владимиру Архангельскому.

Владимир Владимирович проведет прием в следственном отделе по Первомайскому району Пензы (ул. Куйбышева, 14а).

«Предварительная регистрация проводится по телефону 8 (8412) 56-61-09. Необходимо указать суть вопроса, по которому гражданин желает обратиться на личный прием», - сообщается на сайте СУ СК России по Пензенской области.