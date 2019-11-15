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Общество | Заместитель главного следователя области проведет прием граждан в Пензе

15.11.2019|09:37
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В пятницу, 22 ноября, с 15:30 до 16:45 жители Пензенской области смогут лично обратиться к первому заместителю руководителя регионального следственного управления СКР Владимиру Архангельскому.

Владимир Владимирович проведет прием в следственном отделе по Первомайскому району Пензы (ул. Куйбышева, 14а).

«Предварительная регистрация проводится по телефону 8 (8412) 56-61-09. Необходимо указать суть вопроса, по которому гражданин желает обратиться на личный прием», - сообщается на сайте СУ СК России по Пензенской области.

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Гость|15.11.2019 10:04|

Когда расследуют до донца дело Стрючкова?

Гость|15.11.2019 10:19|

Гость писал(a):

Когда расследуют до донца дело Стрючкова?

Это тайна следствия.

Гость|15.11.2019 10:22|

А по цирку? Виновные уже задержаны ? Конфискации идут ? По набережной ?

Имя: Гость
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