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Общество | В Заречном женщина получит компенсацию за бракованные часы

15.11.2019|09:26
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Жительница Заречного добилась компенсации за некачественный товар, приобретенный в одном из сетевых салонов сотовой связи.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на местный судебный участок № 1, женщина купила детские часы-телефон почти за 2 тысячи рублей. Проверить их исправность при покупке она не смогла, поскольку в салоне был слабый интернет-сигнал.

Дома покупательница обнаружила, что в памяти часов уже есть несколько телефонных контактов. Внести новые она не смогла. Кроме того, выяснилось, что в устройстве не работает функция определения местоположения.

«Позвонив по одному из записанных в контактах часов номеру телефона, зареченка попала на предыдущего владельца часов. От него она и узнала, что товар был им возвращен из-за неисправности», - уточняет «Заречье сегодня».

Зареченка попыталась вернуть устройство в магазин и получить деньги, но ей отказали. Не удовлетворили сотрудники торговой точки и письменную претензию. Тогда она обратилась в региональное управление Роспотребнадзора, а его специалисты подали судебный иск.

В результате руководство магазина заключило мировое соглашение с недовольной клиенткой. Ей будет выплачена стоимость товара, а также и неустойка и компенсация морального вреда - в общей сложности 3 700 рублей.

Источник — Фото pixabay.com
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Гость|15.11.2019 09:46|

Молодец!

Гость|15.11.2019 10:39|

Зачем нужны часы, тем более ребенку. Ну, учителю, ладно, и то, самые дешевые сойдут. Тратиться на безделушки вроде часов, укращений себя и прочих безделух - это такая характеристика что ли...

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