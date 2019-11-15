15.11.2019 | 15:59

Представители пензенской власти при управлении государственной и муниципальной собственностью допускают массу нарушений: не обеспечивают сохранность имущества, раздают его без торгов и подписания документов, не взыскивают долги с арендаторов.

О конкретных фактах и масштабах проблемы речь шла на совместной коллегии областной прокуратуры и региональной счетной палаты. Тема острая, так как влияет на социально-экономическое благополучие региона.

«Проведенная органами прокуратуры области проверка показала, что состояние законности в данной сфере на территории региона вызывает серьезные беспокойства. Только в истекшем периоде 2019 года органами прокуратуры области выявлено около 900 нарушений указанного законодательства, в целях устранения которых вынесено свыше 300 представлений, направлено в суд свыше 100 исков», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Коммунальная и дорожная сферы - в центре внимания. Учет объектов и регистрация прав идут медленно, отметила прокурор, а это напрямую сказывается на содержании сетей.

«Обращаем внимание руководителей муниципальных образований на этот вопрос и заставляем их оформлять дороги в собственность. Там еще такая тонкость, что есть заинтересованность муниципалитета: чем больше дорог в собственности у них будет оформлено, тем больше средств на их ремонт они будут получать», - пояснил председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров.

Что касается Пензы, здесь около 100 объектов инженерной инфраструктуры бесхозяйные. Как пытаются сократить это число, ответ держал глава администрации Андрей Лузгин.

«Здесь ключевая проблема - отказ некоторых ресурсоснабжающих организаций от принятия и подписания акта, закрепляющих за ними обязанность по содержанию данных сетей. Будем обращаться в судебные органы по закреплению за ними соответствующих сетей», - отметил он.

Для усиления контроля за государственной и муниципальной собственностью прокуратура и счетная палата подписали соглашение о сотрудничестве.